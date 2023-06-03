【慳妹不再】林穎彤屢換名牌袋生活變富貴　Bella曾被生父拋棄陪母行乞

▲ TVB藝員林穎彤（Bella）愈來愈富貴。

TVB藝員林穎彤（Bella）過去的慳妹形象深入民心，不過近日Bella不時轉換新款名牌袋，以各種新潮造型示人。

曾有過坎坷童年的林穎彤試過跟媽媽在天橋底行乞，Bella入行後一直努力工作改善自己與家人我生活環境，最近更變得愈來愈富貴。

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公屋下成長

出生於單親家庭的Bella自小與媽媽一同住在公屋相依為命，多年來都十分慳家，慳妹形象深入民心。

不過近月從Bella的IG可見，她再近不時更換名牌手袋，生活環境終於得到改善。

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童星入行

童星出身得Bella自9歲開始接拍劇集，處女作為亞視劇集《萬家燈火》，她和媽媽當年曾一同受訪，林母曾哭訴在Bella只有1歲時，丈夫另結新歡並拋妻棄女出走。

林母哽咽：「我已經盡力挽救，常在家中煲湯等他，但他一意孤行搬出去住，我也沒辦法。當時生活徬徨，大女9歲，穎彤1歲，我好傷心好失意，他一直沒給生活費。」

母女曾一起在葵芳天橋下行乞，林母更曾閃現輕生念頭。

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孝順媽媽

母兼父職的林母當時獨力照顧女兒，為減輕媽媽的負擔，Bella年紀輕輕已加入娛樂圈賺錢養家。

當年只有10歲的她受訪時十分生性，揚言長大後要努力賺錢好好報答媽媽。

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