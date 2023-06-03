【慳妹不再】林穎彤屢換名牌袋生活變富貴 Bella曾被生父拋棄陪母行乞
娛樂 14:20 2023/06/03
TVB藝員林穎彤（Bella）過去的慳妹形象深入民心，不過近日Bella不時轉換新款名牌袋，以各種新潮造型示人。
曾有過坎坷童年的林穎彤試過跟媽媽在天橋底行乞，Bella入行後一直努力工作改善自己與家人我生活環境，最近更變得愈來愈富貴。
【下流上車族】林穎彤被生父拋棄曾陪母行乞 Bella廿年後再與鮑起靜江美儀合作
▼點擊圖片放大
+5
+4
公屋下成長
出生於單親家庭的Bella自小與媽媽一同住在公屋相依為命，多年來都十分慳家，慳妹形象深入民心。
不過近月從Bella的IG可見，她再近不時更換名牌手袋，生活環境終於得到改善。
【OPM】林穎彤大量性感鏡頭Sell倫敦金 Bella連環晒身材瞓身演出
▼點擊圖片放大
+11
+10
童星入行
童星出身得Bella自9歲開始接拍劇集，處女作為亞視劇集《萬家燈火》，她和媽媽當年曾一同受訪，林母曾哭訴在Bella只有1歲時，丈夫另結新歡並拋妻棄女出走。
林母哽咽：「我已經盡力挽救，常在家中煲湯等他，但他一意孤行搬出去住，我也沒辦法。當時生活徬徨，大女9歲，穎彤1歲，我好傷心好失意，他一直沒給生活費。」
母女曾一起在葵芳天橋下行乞，林母更曾閃現輕生念頭。
最新影片推介：
孝順媽媽
母兼父職的林母當時獨力照顧女兒，為減輕媽媽的負擔，Bella年紀輕輕已加入娛樂圈賺錢養家。
當年只有10歲的她受訪時十分生性，揚言長大後要努力賺錢好好報答媽媽。
精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R
撰文 : TOPick柴犬出動