【員工素質】打工仔上完廁所開大沒有沖水 公司賠償30萬元即炒：不要這種員工

▲ 《開心速遞》截圖。

上完廁所要沖水，這是常識吧！内地一名打工仔，上完廁所開大後沒有沖水，最後直接被公司開除，公司的理由是連基本的素質都沒有，公司不需要這樣的員工。

綜合内地傳媒報道，深圳某設計公司員工因上廁所大便沒沖水被開除的消息，連日來在網上引起熱議。當地傳媒追訪並證實事件，事情發生在廣東省深圳市一家公司，該公司一名唐姓經理對員工的行為感到不滿，下令吸烟、上廁所不沖水、不洗手的員工，全部開除。

唐姓經理與人事部的對話截圖也在網上流傳，該名唐姓經理在公司群組指出，「抽煙、上完廁所不沖水、不洗手，不要這樣的員工」，指責這行為連基本素質都沒有，毫無責任心可言，這樣的人「不可能做好設計，不配做設計師，還是方案設計師呢！」

他強調，這將是公司的硬性規定，「抽煙、廁所衛生、著裝都是公司剛性要求」、「不能滿足公司規定的，一律讓其離職」，有懷疑是人事部的員工則回應指「已經處理好」。

不過，由於公司屬於違法開除，需要對勞工進行賠償。從聊天截圖來看，這名員工獲得了公司賠償，大約有30萬人民幣。

正確沖廁要蓋馬桶蓋

英國期刊《科學報告》（Scientific Reports）近日刊出一項報告，該研究由美國科羅拉多大學波德分校（University of Colorado Boulder）的克里馬爾迪教授（John Crimaldi）主導。研究報告指出，假如沒有蓋上蓋子冲廁，按下沖水按鈕的瞬間，被噴濺出的微粒會以每秒2米的速度射出，且在8秒內可沖至馬桶上方約1.5厘米高，體積較大的滴液會在幾秒鐘內沉降，但小於5微米的微粒會懸浮在空中長達數分鐘。

金黃葡萄球菌可致食物中毒

根據本港衞生防護中心資料顯示，金黃葡萄球菌可存在於鼻腔內和皮膚表面，引起包括皮膚、傷口、尿道、肺部、血液感染和食物中毒；感染沙門氏菌可致發燒及腸胃不適，如嘔吐、肚痛及腹瀉等，對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人有較嚴重影響。

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