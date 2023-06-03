【雙刀男出沒】美孚新邨思覺失調男持雙刀拍門　鄰居憂再發生鑽石山慘劇即報警

▲ 警方反恐特勤隊及大批軍裝警員今晨接報，到美孚新邨3期拘捕1名涉案男子。（網上圖片）

今早 （3日）11時許，警方接報美孚新邨3期住戶報案，指其單位走廊外，有1名男子手持兩把菜刀徘徊，其後失去蹤影。住客恐怕再發生昨日（2日）的鑽石山荷里活廣場斬人案慘劇，遂報案求助。

警方反恐特勤隊及大批軍裝警員今晨接報到場，部分警員手持盾牌或持槍戒備，最終在大廈地下尋獲涉案男子，並以「在公眾地方管有攻擊性武器」將他拘捕。

據了解，被捕男子姓張，24歲，於約2年前患上思覺失調，事發時最初身穿睡衣、手持雙刀外出，向其他單位拍門，指對方「好嘈」，其後向鄰居表示要「落街吃早餐」，並回家放下兩把刀及更換便服便離開單位。

警方事後在男子單位內檢獲兩把刀及睡衣，疑犯由母親陪同下經救護車送院檢驗，事件中無人受傷。警員搜捕期間，大批住客走至樓下暫避。

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責任編輯：馮琪雅