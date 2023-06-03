【香港小姐】前TVB一線花旦與曾志偉+郭可盈重聚　陳妙瑛轉投商界風韻猶在

▲ 陳妙瑛難得露面。

曾志偉最近與一眾1993年參選的香港小姐及幕後人員齊集聚會，曾為TVB四大花旦之一的郭可盈於IG分享照片，久未露面的陳妙瑛亦有出席活動，獲讚風韻猶存。

曾為TVB一線花星的陳妙瑛罕有現身活動，近年甚少露面的她早已淡出娛圈轉投商界，成為商界女強人。

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郭可盈分享合照

郭可盈於IG分享聚會照片，其中包括罕有露面的陳妙瑛。

郭可盈表示：

真的是30年難得一遇，到來參與的都是有心人，謝謝志偉哥、Philip 哥及當年的幕後功臣團隊👏🏻👏🏻👏🏻❤️，相信是史無前例、真情有愛的「美麗友聚」💕🌈🥂🍾 #1993 misshk #團結 #難得 #非常盡興

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陳妙瑛選美入行

陳妙瑛於1993年參加港姐選舉而入行，加入TVB不到一年已備受力捧，於鄧特希監製的劇集《CATWALK俏佳人》任第二女主角，及至1996年，演出的5部劇集《天降財神》、《隋唐群英會》、《緝私群英》、《西遊記》及《O記實錄II》接連播出，其中三部是她擔正任第一女主角。

《無頭東宮》成告別作

在1997年至2000年陳妙瑛穩坐TVB一線花旦之位，當中《花木蘭》、《大澳的天空》、《金玉滿堂》屬其代表作，成當家花旦。另外，由於為人容易驚青，因而有「騰雞瑛」之暱稱。

至2001年陳妙瑛約滿TVB後選擇離開，結束8年的賓主關係，翌年TVB播出她擔演的古裝劇《無頭東宮》，飾演「東宮」楚楚（凌雲）一角，由於演技精湛，令她榮獲《萬千星輝頒獎典禮2002》最佳女主角提名，更視為大熱門之一，不過因為她已離巢，故無緣入圍最後五強，而此劇可算其告別作。

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棄視從商成女強人

2005年陳妙瑛全面淡出娛樂圈，棄視從商，成立健康國際有限公司及Beauty Tech美容學府。主力在商界發展的她更獲不少獎項，而她現為健康國際有限公司行政總裁，有指她擁有物業過億。

陳妙瑛對娛樂圈沒多眷戀，近年已甚少公開露面，2012年被媒體問及是否想重返TVB時，她表示會以從商為主，待生意告一段落才考慮回巢拍劇。

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