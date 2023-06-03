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【鑽石山斬人案】消息指疑兇患妄想精神分裂症　諮詢委員會籲毋須對有精神健康需要人士抱不必要恐懼

社會 15:09 2023/06/03

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精神健康諮詢委員會表示，市民可到網站「陪我講　Shall We Talk」查閱有關情緒健康支援的資訊。（網頁截圖）

鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生駭人斬人命案，2名女子命喪1名陌生男子刀下，警方其後公布初步調查結果，指被補39歲男子無業，與家人同住，有精神病紀錄，需要定期覆診；消息指疑兇患有妄想精神分裂症，有住院及家暴紀錄。

精神健康諮詢委員會今日（3日）表示深表關注事件，並向兩名死者的家屬表達深切哀悼和真誠慰問，亦相信今次悲劇屬「個別事件」，呼籲市民毋須對有精神健康需要人士抱有不必要恐懼，同時應繼續支持他們，鼓勵他們求助。

諮詢委員會呼籲市民停止傳播事件的相關短片和圖片，並持續留意自己和身邊人的情緒狀況，在有需要時尋求專業人士協助。有關情緒健康支援的資訊，可到諮詢委員會網站「陪我講　Shall We Talk」查閱。社署今日亦於港鐵鑽石山站C2出口設立流動服務站，向受事件困擾的市民提供支援。同時，醫院管理局精神健康專線可為市民提供情緒支援，有需要的市民可致電2466 7350，專線24小時運作，專業醫護人員會提供協助。

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責任編輯：馮琪雅

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