【僱傭糾紛】印傭姐姐返工2周𦧲地博炒揚言虐待　僱主王章求助網民獻妙計應對

▲ 印傭姐姐返工2周想辭職𦧲地博炒，揚言被僱主虐待；網民獻1個妙計對付。

本港不少家庭都有聘請家傭，僱傭糾紛更常有發生。本港一名僱主日前上網發帖指，家中印傭僅返工2周便想辭職，工作態度惡劣，還「𦧲地撒賴」，令人非常頭痛，遂詢問網民該如何處理。

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事主在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，表示家中早前聘用了一名印傭，但對方僅返工2星期就表示想辭職。事主聯絡中介公司，經過溝通後，印傭表示願意留下工作，工作態度卻非常惡劣。事主坦言，印傭表示自己不吃豬肉，她繼而每餐為她準備有菜有魚、沒有豬肉的餐食，印傭非但不領情，反倒揚言事主虐待「唔畀嘢佢食」，令她感到非常無奈。

更離譜的是，印傭一旦不滿工作，就會「𦧲地撒賴」表示抗議：

一有不滿就瞓喺地下唔郁，話好累，叫佢唔好瞓喺度，佢就坐喺度唔郁。

事主更貼上印傭「瞓地」照片，無賴姿態引起網民熱烈討論。事主慨嘆，因法例對外傭僱主保障不足，不敢直接將其解僱，最終無計可施：

知佢係博炒，唔知仲可以點做。

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網民獻妙計

事主遭遇獲得不少網民同情。很多人表示自己也遇過類似情況，更指出外傭「撒賴博炒」已是常見的曠工做法。而尋求中介公司幫忙，通常也只會建議僱主報警，多數都不能解決問題，還要搭上中介費用。

因此，有網民提出建議，讓事主可在全屋安裝閉路電視，保障自己。還有人試過拿凳直接坐在外傭身邊玩電話，令對方第二天即主動辭職。而獲讚「高招」的方法，就是建議「call白車」。網民表示，曾遇到類似情況後叫救護車，救護員到場後表示「見慣見熟」，隨即掏出插喉用具；外傭見狀就會即刻彈起身。

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責任編輯：王明芳