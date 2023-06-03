【好睡好起】林超英臨海大宅曝光　大廳原來有冷氣睡房享三邊落床

▲ 《好睡好起》林超英（左）與黃曉瑩。

由方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持的TVB資訊節目《好睡好起》現正播放，昨晚（6月2日）播出的一集邀得有「科學怪人」之稱的天文台前台長林超英任嘉賓，跟大家分享其「無冷氣之家」。

林超英曾揚言會花10年時間去證明自己不需要開冷氣，且即場示範高溫入睡，而今次拍攝令其家居曝光。

原來林超英家住紅磡海逸豪園臨海豪單位，從影片所見，其家居十分寬敞，而且屋內沒有擺放很多裝飾及雜物，算是頗為簡約，不過最令人意外，其大廳竟然有冷氣！

▲ 林超英也表示覺得天氣熱，但強調：「唔辛苦。」

在拍攝當日，室外超過38度，主持之一的方東昇於採訪期間熱得衣服也濕透，林超英也客氣問要不要開一開冷氣，由此相信此冷氣只會招呼客人時才開，平時只是一個「裝飾」。

而方東昇亦十分識做，回答表示不想打破台長「零冷氣」習慣，寧汗流浹背也不勞煩台長開冷氣。

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方東昇睡覺不開冷氣

至於林超英的睡房同樣簡約，當中有張大雙人床，而且房間夠落可以三邊落床！因為他長期不開冷氣，因此備有蚊帳，他表示睡覺時鋪上草蓆，只開風扇便足夠，炎夏也完成可安然入睡。

另外，在節目中，方東昇透露自己在晚上睡覺時也不開冷氣：「日頭開冷氣，但夜晚都唔開冷氣瞓，我都係瞓蓆，亦都係用風扇。」但他謙稱相比「環保鬥士」林超英，自己只不過是「環保豆豉」。

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