【30+減肥】男子連續100天3餐只食麥當勞 體重下降近60磅告別肥胖身型

▲ Kevin拍抖音記錄自己的身型變化。

日日食麥當勞會變肥？美國一名57歲男子今年2月下旬開始實行另類瘦身計劃，目標是連續吃100天麥當勞套餐，他連續吃了100天麥當勞套餐後，體形發生明顯的變化，體重從238磅降為179.5磅，足足減了58.5磅，肚腩也明顯縮小，顯得更年輕苗條。

綜合美國fox新聞網、《紐約郵報》等外媒報道報導，Kevin Maginnis原本的體重是238磅，從今年2月21日起，他決定開展另類的「麥當勞減肥法」，目標是連續100天一日三餐只吃麥當勞套餐，「我每日三餐，除了麥當勞還是麥當勞」他更拍抖音記錄自己的身型變化。

Kevin更分享自己的麥當勞「飲食餐單」：早餐時段，他會進食兩份墨西哥捲餅（burrito）搭配一份薯餅或鬆餅，但他早餐只會進食一半，剩下一半留作午餐。晚餐點一份牛肉漢堡包套餐，但漢堡、薯條與蘋果派各吃一半，剩下的隔天吃。雖然一日三餐都進食麥當勞，但他戒掉了所有零食及汽水，只飲用白開水。

根據他在TIKTOK上的紀錄，實行第一周後，他已經成功減了近11磅、第一個月則減了25磅.100天過去了，Kevin的體型發生明顯的變化，他從體重從238磅降為179.5磅，足足減了58.5磅，肚腩也明顯縮小，明顯更顯得輕盈。除了體重發生變化外，Kevin的血壓與體內膽固醇指數也有好轉，膽固醇指數從205降到65，血壓也轉為正常，他形容自己的健康天天有進步。

Kevin在接受傳媒訪問時表示，自己能夠成功減肥的關鍵不在於「吃了什麼」，强調自己與麥當勞沒有任何合作關係，減肥的關鍵在於「吃了多少」，他相信只要適合地控制好自己的飲食分量，任何種類的食物都可以減肥。

受Kevin的影響，他的妻子在他減肥計劃的第40天時加入，她現時已經連續進食了60多天麥當勞套餐，減重18磅。達成目標後，Kevin決定展開「連續100天」攀爬100呎繩索的健身計劃。

不過，有營養師則提醒，雖然Kevin及其太太成功減肥，但建議不要隨便模仿，因為一個人限制熱量攝取的時期過長，恢復正常飲食份量時，就會迅速復胖。

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責任編輯：羅嘉欣