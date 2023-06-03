【鑽石山斬人案】李家超：理解市民擔心行商場安全　推4招加強警方巡邏及優化精神科治療等

▲ 特首李家超。（資料圖片）

鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生持刀謀殺案，震驚全城。特首李家超表示，感謝昨晚有在場市民勇於助人、伸出援手。他已要求警方盡快全力調查，讓市民明白事件背景，並重申香港仍然是安全城市，政府亦會從4方面加強工作，包括警方加強市區巡邏，以及檢視精神科病人服務流程等。

李家超表示，他會要求警方在市區加強巡邏，以提高市民對治安的信心；醫務衞生局及醫院管理局將檢視現時向精神科病人提供的治療、康復服務及流程，並進一步優化；醫衞局會盡快召開精神健康諮詢委員會，探討如何更加綜合、安全地全面應對本港精神健康有關事宜，向政府提供意見，提升市民精神健康；社會福利署會強化社區支援服務，通過24間精神健康社區綜合中心加強支援服務。

對於有市民擔心日後「行商場」的安全、感到香港治安很差，李家超回應表示，明白市民看到相關網上影片具有刺激性，他強調香港仍然是一個安全城市，執法部門會努力不懈，維持所要求的安全城市水平，並提及已要求警方加強巡邏，以加強市民信心，又指執法部門多年來已作出努力，形容本港整體治安情況來看，香港一向被世界各地認為是一個治安好的地方，相信從上述4方面加強，有助加強市民信心，安心地進行日常生活。

對於本港今日多區舉辦包括「開心香港」在內的市集及嘉年華等，李家超表示，理解發生悲劇後的心情沉重，但仍需平衡社會大眾心情，以進行日常活動，讓社會繼續推展正常生活。

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責任編輯：馮琪雅