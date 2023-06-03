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【鑽石山斬人案】醫衞局已檢視患精神病疑兇個案　盧寵茂稱屬單一事件籲勿標籤

社會 17:15 2023/06/03

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醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生駭人持刀謀殺案，警方披露被捕涉案39歲無業光頭男子有精神病紀錄，引起不少市民擔心日常外出的治安問題。醫務衞生局局長盧寵茂今日（3日）表示，已即時檢視個案，形容是單一、個別事件，籲市民大眾切勿標籤精神健康有需要人士，籲大家繼續支持、鼓勵他們尋求治療、幫助，讓他們回恢健康。局方亦會檢視整個流程，可否提出優化。

針對今次事件，特首李家超今日宣布將透過4方面加強工作，包括警方加強市區巡邏，以及檢視精神科病人治療及康復服務流程等。

對於案發現場有市民當場保護為傷者急救，盧寵茂對於有市民伸出援手搶救，認為是方向正確，他亦感謝市民幫助，但毫無疑問今次個案所受創傷非常嚴重，並非一般搶救做得到，現場救護車及救護室的急症人員已盡最大努力搶救，但仍無法幫助二人，對此感到難過。

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責任編輯：馮琪雅

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