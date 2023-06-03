【人口販賣】聾啞男疑墮網絡情緣被騙到柬埔寨 老父憂兒子被販賣器官

▲ 蔡父召開記者會講述兒子的遭遇。

KK園區販賣人口事件仍未平息。馬來西亞一名聾啞男子休假離家後下落不明，家屬隨後發現他身處柬埔寨，家屬擔心他墮入網絡情騙陷阱，更擔心他因聾啞殘疾淪落至被販賣器官的下場，家屬向當局求助希望能尋回男子。

綜合馬來西亞傳媒及新加坡傳媒報道，疑墮入網絡陷阱的蔡姓男子是聾啞殘疾人士，家屬指他7年前離異，與前妻育有一名15歲兒子，他在當地一間連鎖快餐店擔任廚房助手約20年，他患有有高血壓等疾病需按時服藥復診。

蔡姓男子的爸爸表示，自己對兒子離異後的感情事一無所知，兒子每天的生活作息都很規律，但自從5月26日出門後至今未歸，家人也聯繫不上他。家屬查其舊手機有驚人的發現，原來兒子自去年開始頻密與一名相信來自柬埔寨的女子視訊，更曾經匯款給對方，估計男子是被騙至柬埔寨。

收到陌生號碼傳來兒子照片

蔡父經過當地外交部的協助查詢，證實蔡男在今年4月26日更新了護照，並在5月27日乘坐航班離開馬來西亞，目的地暫時不詳。他在馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜陪同下召開記者會表示，家人意識到可能被騙到柬埔寨後立即報警，兒子的同事其後收到由一個陌生號碼傳來的照片，照片中的當事人正是蔡男。蔡父表示，照片是兒子的自拍照，卻發送到兒子同事的手機，他感到非常擔心。

他聽不見、無法說話，他的人生已經很不容易了，希望把他帶走的人可大發慈悲，放過他……

蔡父表示，兒子是聾啞人士，不可能從事詐騙工作，他們至今也沒收到任何勒索電話，非常擔心對方的目的是為了販賣他的器官。

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