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【鑽石山斬人案】死者母親望質問疑兇為何狠下毒手　市民心意卡讚揚女生盡力保守友誼

社會 17:45 2023/06/03

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今早（3日）起陸續有市民到商場獻花悼念。（湯致遠攝）

鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生持刀謀殺案，26歲女子方曉彤及22歲女子劉繼禧傷重不治，今早（3日）起陸續有市民到商場獻花悼念。有市民在花束旁附上心意卡，讚揚女生「用盡一切能力保守這份友誼」，盼二人記得生前與對方共處的美好一刻。而二人身世亦陸續曝光，據報二人都是來自破碎家庭，其中1名死者曉彤的母親開腔表示，對於獨女無辜喪命感無助及不知所措，亦對施襲者感到悲憤，希望與施襲者當面對質。

雖然2名女生已雙雙魂斷刀下，但不少市民在心意卡上寫下字句為2人打氣。二人昨午遇襲前一刻，正在荷里活廣場3樓一同逛街，她們步出一商店時，先是曉彤被持刀疑兇從後刺中背部，曉彤不支倒地後，再被兇徒狂捅多刀。期間繼禧曾多次折反欲救回友人，其後同遭疑兇按在地上狂捅，最終二人送院搶救，同樣終告不治。由於事發網上影片廣傳，繼禧試圖救走友人的行為，也被網民讚揚表現勇敢。

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今早8時許，商場店舖尚未全部開門營業時，已有零星市民專程到場獻上白花束。截至下午，前來悼念獻花的人流不絕，多束鮮花放滿案發現場旁的走火通道走廊。其中有2名死者素不相識的市民向繼禧撰寫心意卡，形容二人的情誼觸動大眾，「看到妳用盡一切能力，保守這份友誼。希望有天，我們都能夠有妳這份友情精神。」另有市民向曉彤致送心意卡，祝願她能夠記得生前與友人一起逛街的「美好一刻」，「希望你有天可以和妳好朋友再次遇上，再次歡笑。」

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據方母向傳媒形容女兒曉彤有愛心，愛小動物及小朋友，生前女兒已遷出與另一半同住，本身在職廚房工作。方母在昨傍晚近6時接獲警方通知，始知悉事件，隨即到醫院了解，其後看到相關影片，她坦言對於女兒死訊感到不知所措，也不敢告知長輩，直言「睇咗成晚，但都無補於事」。她亦希望質問疑兇為何要狠下毒手，「可唔可以問下佢點解？」

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責任編輯：馮琪雅

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