【奇妙緣份】男子甜蜜分享與太太相識過程 「月老」竟然是甲甴牽紅線

▲ 男子養甲甴引鄰枱女子好奇，登門參觀結緣促成婚。

養蟑螂竟能促成姻緣！台灣一名男子講述自己與妻子的奇妙緣分，他指自己外出用餐時與朋友提到家中養的蟑螂，結果被鄰桌一名女子聽見，提出想要登門參觀的請求，二人結緣最後成為夫妻。

綜合台灣媒體報導，事主在Dcard論壇分享自己的奇緣。他表示，自己小時候在家中飼養觀賞魚，長大後愛飼養生物的興趣不斷發展，於是又養了包括蟑螂、牛蛙、變色龍等昆蟲動物，形容家裡就像「非哺乳類動物園」。

直至某次，事主與朋友外出用餐時談到飼養的蟑螂，結果對話被鄰桌一名女子聽到後，便充滿好奇詢問事主，更表明她的家裡也有飼養觀賞魚，因此想上門參觀。而二人也因這一次的奇妙緣分相識，最終修成正果，成為夫婦。

而事主對於自己突如其來的婚姻，打趣表示自己也沒想到女子最終會成為妻子，多虧「月老蟑螂」的功勞：

就這樣莫名其妙結婚了，用櫻桃紅蟑換到一個老婆。別人是來我家看貓，她是來我家看蟑螂。

他還回憶，當初提親時，雙方家長都沒有認真聊婚事，反倒一直討論養魚的話題；甚至婚後妻子回娘家的伴手禮也是蟑螂。

網民：奇幻愛情故事

事主的經歷曝光後，網民紛紛被吸引留言：「好喜歡這個奇幻的故事！」

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責任編輯：羅嘉欣