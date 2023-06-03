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【暑熱警告】黃色工作暑熱警告生效期間　中大搭棚工疑中暑暴斃

社會 18:05 2023/06/03

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中文大學1名男搭棚工人工作期間疑中暑暴斃。（資料圖片）

本港近日天氣炎熱，今午（3日）黃色工作暑熱警告生效期間，中文大學1名男搭棚工人工作期間疑中暑暈倒，送院搶救後證實不治。

今午2時48分，警方報獲1名男子報案，指其工友於中大新亞書院其中一棟大樓的低層棚架位置工作，期間懷疑中暑昏迷不醒。救護員接報到場，事主被送往威爾斯親王醫院搶救，惜終告不治。警方正調查事件，死因有待驗屍後確認。

而勞工處於今午1時發出黃色工作暑熱警告，表示部分工作環境的熱壓力頗高，直至下午3時取消，歷時2小時。勞工處當時提醒僱主應參照《預防工作時中暑指引》，在合理地切實可行的情況下採取所需的防暑措施，包括重新編排工作時段及提供適當的休息時間，減低僱員中暑的風險。僱員如出現熱疾病的症狀，例如頭痛、頭暈、口渴、噁心，應立即到陰涼處休息和飲水，並通知僱主或主管。

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責任編輯：馮琪雅

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