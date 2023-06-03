【新手父母】月嫂煮香腸加青菜毫無營養 暖心老爺親自為新抱煮月子餐

▲ 暖心老爺為新抱親自烹飪月子餐。

坐月有家人的照顧是幸福的！馬來西亞一名正在坐月子的新手媽媽，在個人是社交平台分享老爺為自己準備月子餐的視頻，老爺的細心照顧及幽默感，令到不少網民大讚新手媽媽有福氣，嫁入如此好的家門。短片發佈短短兩日，吸引超過百萬人次觀看。

綜合馬來西亞傳媒報道，該名新手媽媽在家中照顧初生寶寶時，她的老爺端着月子餐走入她的家門，邊走更邊幽默地說「room sevice」，令她覺得很搞笑。雖然月子餐是由老爺準備，只見月子餐鋪上薄膜整齊地放在盤子上，有魚有白飯有菜，看落相當美味。老爺更向新手媽媽表示，如果食物的味道欠佳，請她多多包涵。

老爺的舉動令不少網民點讚，新手媽媽也分享自己請月嫂的不快經歷。月嫂在她家逗留了不少時間，但自己只吃過一次月嫂煮的月子餐，因為月嫂不主動衛生，令她失去胃口。從她發佈的相片顯示，月嫂為她烹飪的月子餐，竟然是香腸加青菜，香腸屬於加工食物，既不營養也不健康，對產婦無益。新手媽媽表示，老爺主動烹飪月子餐，是希望能彌補她坐月期的不愉快經歷，以挽回她對坐月的信心。

老爺的舉動令到不少網民大讚暖心，並指新手媽媽是幾輩子修來的福氣嫁對門口；也有網民指這個老爺用實際行動，證明如何將新抱當親生女兒來對待。

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責任編輯：王明芳