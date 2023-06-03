【鑽石山斬人案】狄志遠：疫情後社會精神狀態不穩　不希望發生「血的故事」才跟進

▲ 鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生持刀謀殺案，震驚全城。（資料圖片）

鑽石山荷里活廣場昨日（2日）發生持刀謀殺案，震驚全城，警方披露被捕涉案39歲無業光頭男子有精神病紀錄，令不少市民擔心外出自身安全，亦有市民關注精神病患者支援是否不足。社福界立法會議員狄志遠認為，本港精神健康服務向來不足夠，政府應盡快審視，不希望在發生這些「血的故事」才跟進。

狄志遠指出，一直以來不論日間、院舍和輔導服務均有不足，很多個案都被擱置、未有詳細跟進，他認為值得反思相關服務可否進一步改善，「呢個應該是緊急，我唔期望有呢啲所謂『血嘅故事』出咗嚟，政府先做跟進工作。」

特首李家超今日表示，針對今次事件，政府亦會從4方面加強工作，包括由醫衞局及醫管局檢視現時向精神科病人提供的治療、康復服務及流程，並進一步優化；醫衞局亦會盡快召開精神健康諮詢委員會，探討如何更安全地全面應對本港精神健康有關事宜等。精神健康諮詢委員會今日亦呼籲市民毋須對有精神健康需要人士抱有不必要恐懼，應鼓勵他們求助，並相信今次悲劇屬「個別事件」。另醫衞局局長盧寵茂今午表示，已即時檢視個案，形容是單一、個別事件。

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責任編輯：馮琪雅