【精神健康】40年前6月發生元州邨幼稚園血案 社工：懇請不要再削減社福界資源

▲ 市民到血案現場獻花。

荷里活廣場事件震驚全港， 兇手疑為精神病患者並與死者素不相識。原來40多年前的6月發生了轟動一時的元州邨安安幼稚園血案。重點是過去數十年間科技經濟一日千里， 但精神健康的推進又如何？

「關顧精神健康」丶「 認識情緒」 早已淪為口號， 希望政府官員及政客除了經濟要向前，亦請顧及民生。當市民情緒有問題可以在每區的iccmw 精神健康綜合社區中心求助， 這些中心資源卻經常嚴重短缺， 筆者曾經轉介過case 到某一區的iccmw， 但對方回應最快都要四個星期後才可能得到服務。

醫管局旗下精神科丶臨床心理學家服務就更加難排... 而且近年相關專業人才嚴重流失， 相關部門是否應該好好處理種種的內部問題？

當然我們明白到處理問題不可以一時三刻，但懇請政府及政客不要再在不夠資源的情況下削減社福界資源，亦懇請好好檢討現有的社福界撥款模式及醫療體系。否則再過40年甚至140年悲劇只會不斷重複， 這種事情一單都嫌多。

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