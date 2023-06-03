【鑽石山斬人案】葵涌醫院個案經理周一曾到疑兇家中探訪 　相隔4日即出事

醫管局表示，事故疑兇於葵涌醫院精神科門診跟進，最後一次覆診日期為本年3月7日，原定下次覆診日期為本年6月6日。另外，有關病人亦於本年5月29日接受個案經理提供的社區外展探訪服務。

醫院管理局對近日涉及精神科病人的不幸事件深表關注，對事件中死者的家人及受影響的市民致以深切慰問。醫管局會全力支援有需要的市民，希望大家可以撫平傷痛，盡快走出不幸事件的陰霾。

醫管局會配合政府政策，檢視現時提供予精神科病人的治療、康復服務和流程，以期進一步優化精神科服務；亦會與精神健康諮詢委員會和其他精神科服務相關的持份者保持密切溝通，探討如何以更加綜合、安全和全面的方式應對本港精神健康有關事宜；以及因應社會對精神科服務的不同需求，為有需要的病人提供合適的支援。

現時醫管局的精神科是以團隊形式提供服務，透過跨專業醫療團隊（包括醫生、護士、臨床心理學家、職業治療師和醫務社工等），因應病人病情的嚴重程度及臨床需要，提供全面和具連貫性的醫療服務，包括住院、門診、日間復康訓練及社區支援服務。其中精神科專科門診診所亦實施分流制度，確保病情緊急並需要及早診治的病人獲得優先跟進及治療。

局方表示，透過定期的外展或家訪及與社區夥伴的緊密協作，個案經理會協助患者制定目標及復元計劃，從而重新融入社區。

