【鑽石山斬人案】不安焦慮反應持續應求診　精神科醫生︰停止傳閱短片及接觸資訊

▲ 精神科專科醫生建議，如不安焦慮感持續，應停止傳閱短片及接觸資訊。（資料圖片）

就日前於荷里活廣場所發生的不幸事件，社會再次關注精神病患與作出嚴重暴力行為的關係。

坊間一般認為嚴重暴力行為或精神病有關。但根據世界各地的統計，精神病患嚴重暴力的行為數字沒有明顯地高。因此絕大部份的病患者並沒有暴力傾向去傷害自己及其他人。相反，藥物濫用及酗酒則是引起暴力行為的危險因素。

在香港，對精神病患有不同程度及面向的支援。如發現患者的病況有變，主診醫生會跟據個別情況作出適當的判斷，有需要會轉介予社區精神健康個案經理作出跟進及探訪，以給予有需要的人合適的支援。

日常留意到身邊的親友，如經常提及有傷害自己或他人的念頭，甚至已想出一些計劃及細節如何去執行時，應該立即求診或尋求專業人士的意見，以給予適切的評估及支援。

當大部份人從社交媒體及友人之間的傳閱，接收到這事件的細節始末，或多或少引起一些不安，於短時間內有一些情緒反應如失眠、發惡夢、擔憂自身及家人安全，在群多人雜地方感到驚恐，只要是反應短暫或不過量激烈，都是可以接受及理解的正常情緒反應。

如果這些不安焦慮的反應持續較長的時間如兩星期或以上，而且負面情緒的反應越趨嚴重時，就應該及時尋求專業人士的幫助。

我建議大眾不要再互相傳閱該短片，於親友之間反覆傳閱可能會對一些人做成一定的心理影響，也不必要地形成群體的心理恐慌。建議如果觀看過影片的人士而感到不安的人，應盡可能去避免再次接觸及相關資訊，並盡力回復投入日常的生活，保持身心的平𧗾及健康。

▲ 精神科專科醫生陳君訥醫生。（受訪者提供）

撰文︰精神科專科陳君訥醫生