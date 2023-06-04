【六四34周年】六四前夕維園附近4男女被捕　涉煽動行為及公眾地方行為不檢

▲ 六四前夕維園附近4男女被捕，涉煽動行為及公眾地方行為不檢。（資料圖片）

截至昨日（3日）晚上11時30分，警方於維多利亞公園附近共拘捕2名男子及2名女子，年齡介乎50至60歲，分別涉嫌「作出具煽動意圖的作為」及「在公眾地方行為不檢」。

下午約5時58分，人員在怡和街巡邏期間，發現1名本地女子身上懷疑佩戴兩條有煽動字句的布帶，遂上前截查。經調查後，人員發現該名女子亦於高士威道一帶懷疑曾擺放具煽動意圖的物品。人員遂拘捕該名54歲姓李女子，涉嫌「作出具煽動意圖的作為」。案件交由灣仔警區重案組第二隊跟進。

下午約6時5分，人員在維多利亞公園近噴水池巡邏期間，發現1名男子及1名女子懷疑手持寫有煽動字句的紙張，遂上前截查，惟該2名男女拒絕合作。人員向他們多次口頭警告不果，遂拘捕該名51歲姓關男子及該名50歲姓劉女子，涉嫌「作出具煽動意圖的作為」。案件交由東區警區重案組第二隊跟進。

晚上約7時50分，人員在駱克道近東角道巡邏期間，發現一名本地男子引起途人圍觀，遂上前截查及要求離開。惟該名男子拒絕合作。人員向他給予兩次口頭警告不果，遂拘捕該名60歲姓陳男子，涉嫌「公眾地方行為不檢」。案件交由灣仔警區刑事調查隊第八隊跟進。

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記者：黃穎津