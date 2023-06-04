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【恐怖垃圾屋】母女租客堆滿一屋垃圾鄰居踩入拍片　房東怒趕客貼錢「執手尾」

健康 12:02 2023/06/04

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

母女租客堆滿一屋垃圾，鄰居入屋踩垃圾拍片，房東趕客貼錢「執手尾」。

租屋不時會遇到奇葩租客。近日，網上流傳一段影片，顯示廣東東莞一對母女租客，卻把全屋堆滿垃圾，臭味熏天，鄰居入内拍片更踩住垃圾行走。房東發現後要求該對母女搬走，還要自費幫「執手尾」清理房屋。

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綜合内地媒體報道，該名媽媽帶著10幾歲的女兒入住租屋，卻在屋内囤積垃圾，甚至要社區派人上門噴殺蟲藥，房東開門後驚見單位變「垃圾屋」。

鄰居林先生拍下「垃圾屋」影片，從影片中可見，屋内囤積大量膠袋、盒子等生活垃圾，形成小山丘，屋内已經無路可走，無論是大廳、陽台，還是睡房内垃圾全都堆積成山。

林先生透露，因衛生環境太差，社區還派人上門噴蟑螂藥。他表示，直至叫她開門才得知屋内堆滿垃圾，因此他懷疑，曱甴是由這間「垃圾屋」跑到自己家。

房東發現後亦要求該名女租客搬走，甚至還貼錢請搬家公司和清潔工將東西搬走及清理房屋，料需時4至5天。林先生回家時碰巧見到清潔人員上門清理，便入屋拍片，坦言「一走到樓下就反胃吐了」。

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事件曝光後嚇壞一眾網民，直言屋内垃圾多到根本不是人住，「老鼠也不敢把家安在這」、「這環境能不反胃嗎？」、「老鼠進來要開導航」，亦有人表示不解，「她自己不會覺得臭嗎？」、「在裡面怎麽睡得着」。同時還有不少網民擔心其女兒，「你確定是女生住的？還帶娃？」、「她孩子上輩子造了什麼孽攤上這麼個媽」。

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責任編輯：羅嘉欣

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