【殺妻斂財】孕妻遊泰遭推落懸崖奇蹟康復　狠夫終審判囚33年4個月

▲ 內地一名孕妻遊泰遭丈夫推落懸崖，狠心丈夫近日終審被判囚33年零4個月。

2019年6月，泰國發生一宗孕婦墮崖事件，來自內地江蘇的33歲俞姓丈夫疑為侵吞巨額財產，將懷孕3個月的王姓妻子推落34米高的懸崖。王女士全身重傷骨折，最終被迫流產，醫生更曾指王女士或終身癱瘓。幸經過3年康復治療，王女士終能再次站起來。而丈夫近日在該案三審被判處有期徒刑33年零4個月，王女士對判決結果感到滿意。

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據北京《新京報》報道，該案近日三審宣判，泰國最高法院審理認為，被告構成蓄意殺人未遂，應當判處無期徒刑，但鑑於被告在庭審過程中配合法庭調查，予以減刑，最終判處被告俞某冬有期徒刑33年零4個月，三審為終審判決。

當事人王女士表示，對該判決結果滿意，感謝泰國法院公平公正的審理。目前刑事案件已結束，接下來自己會進行離婚訴訟。據早前報道，王女士不能離婚的關鍵是由於其夫被判監，故一直未能進行離婚訴訟。她曾拍片表示，「在法律上仍然是他的妻子，我正在努力擺脫這個身份，努力讓自己從他的陰影裡走出來。

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2019年6月9日，當時懷孕3個月的王女士與丈夫到泰國烏汶府Pha Taem國家公園遊玩，期間丈夫為獲取高額保險賠償金，將王女士推落34米高的懸崖。王女士大難不死，但全身17處骨折，曾被醫生告知可能終身癱瘓。而腹中5個月大的胎兒在其治療期間，由於需服用大量藥物受影響而被迫流產。

▲ 王女士奇蹟康復，終可站立走路。（微博影片截圖）

2023年4月初，王女士在微博公開自己的康復過程，她表示自己3年來一直沒有放棄，持續進行醫療康復和手術，像一個嬰兒一樣重新學習拉伸和各種動作，過程痛苦，而且非常磨練心智。她表示，自己對生活仍充滿希望，如今可以站立走路，

我相信奇蹟是可以創造的，既然可以創造一次奇蹟，也可以創造第二次奇蹟。

案件於2020年3月在泰國烏汶府法院一審宣判，丈夫俞某冬犯蓄意謀殺罪，被判處終身監禁。但到2021年，泰國法院二審宣判，俞某冬是一時衝動，沒有提前謀劃實施謀殺，故改判監禁10年。到近日三審，泰國皇家法院修改二審法院判決，認定俞某冬為蓄意殺人未遂，判處死刑的2/3處罰，最終判刑33年零4個月。

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責任編輯︰王明芳