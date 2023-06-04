【街市MMA】大嬸白衣男大打出手　肥師奶出絕招「拆祠堂」反敗為勝

▲ 大嬸與白衣男初則口角繼而動武。

可能天氣熱令人特別容易心火盛脾氣大，近日多個Facebook群組瘋傳一段影片發生在元朗大橋街市的影片，據片段顯示的日期及時間，事發在5月9日傍晚。

在片段中，一個肥大嬸在街市推住大量發泡膠箱，然後停下把手推車上的發泡膠箱卸下，可是發泡膠箱彈碰到在旁買菜的白衣男子，該男子先用腳踢開發泡膠箱，然後再用手把發泡膠箱撥走。

白衣男不滿地稱：「有人企喺度你仲係咁頂埋嚟」，大嬸也不不弱大聲地回應稱：「你企喺度又點啫？你企喺度我唔使整嘢啊？」，然後她更用《九品芝麻官》內方唐鏡（吳啟華飾）挑釁包大人（周星馳飾）的經典對白挑釁白衣男子：「打我吖」。

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大嬸出絕反敗為勝

而發展也一如電影情節般，二人由口角爭執變成動武，白衣男按大嬸「要求」用力撞對方，大嬸即被推後幾步但不甘不弱，於是用發泡膠箱蓋打向對方，可是攻擊力一般，然後她再隨手拿起附近的瓜、菜撃打或掉向男子，卻也是破壞力不大，加上體型上大嬸較輸蝕，因此她數度被白衣男推倒在地。

後來她更被鎖頸後再遭撻在地上，而坐在地上的大嬸沒因此認輸，更變招應戰，用「地戰」對抗男方的「站立技」。

坐在地上的她用雙手捉住男方，令站立的白衣男身體傾前不能企直，然後她更出狠招一手抓向白衣男下體位置稱：「揸你個春袋」，用一招「拆祠堂」令局勢扭轉。

男方急退後，大嬸得勢乘勝追擊，一直攻對方，而到片段最後，兩人已退出鏡頭外，但仍聽到大嬸戰意旺盛地響亮大叫：：「揸你個春袋，嚟吖！」氣勢強勁，爭勝之心何等激昂！

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