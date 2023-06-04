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【鑽石山斬人案】兩死者於大埔龍尾村同居　與蔡天鳳案單位相距百米

社會 11:36 2023/06/04

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

市民到案發商場獻花悼念。（湯致遠攝）

鑽石山荷里活廣場上周五（2日）發生恐怖兇殺案，一名有精神病紀錄的男子在商場內，以利刀襲擊2名女子致死。

遇襲前一刻，26歲女死者方曉彤及22歲女死者正在荷里活廣場3樓一同逛街，她們步出一商店時，先是曉彤被持刀疑兇從後刺中背部，曉彤不支倒地後，再被兇徒狂捅多刀。期間繼禧曾多次折反欲救回友人，其後同遭疑兇按在地上狂捅，最終二人送院搶救，同樣終告不治。由於事發網上影片廣傳，繼禧試圖救走友人的行為，也被網民讚揚表現勇敢。

據了解，2名死者為同性密友，生前租住大埔龍尾村村屋，近月開始交往同居。大埔龍尾村村屋今年2月亦曾發生轟動全城的蔡天鳳碎屍案，28歲女死者懷疑遭到前夫一家殺害碎屍。據悉，鑽石山斬人案兩名死者居所，與蔡天鳳碎屍案的案發單位，相隔約100米。

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記者：TOPick 港聞組

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