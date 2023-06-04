【斬人命案】母子被工友當街捅多刀慘死　兇手疑為追討3千元工資

▲ 內地江蘇一對母子被當街捅多刀慘死，兇手疑為追討3千元工資而狠下毒手。

內地江蘇南通市發生一宗命案，一對母子遭一名男子連捅多刀慘死。據案發現場的閉路電視畫面顯示，於上周三（31日）晚上8時02分，一名年約25、26歲白衣男遭到一名黑衣男襲擊，其後黑衣男衝入房間內，於1分鐘後火速離開現場。

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綜合內地傳媒報道，事發地點位於江蘇南通市通州區川港鎮一層平房，一名身穿白色T恤的男子走出平房到門外打算吸煙，一名身穿黑色外套的男子快步走來，拿出兇器向白衣男的頸部和胸部連捅多刀，白衣男當場喪命。

黑衣男行兇後進入平房，從網民發布的影片中，可見是一處堆放布料的廠房內，一名女士躺在地上，身旁有一灘血跡，而她右腳穿的鞋也掉落。

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當地網民又發布了一段長6秒的影片顯示，該名黑色男手中拿著兇器正快步離開，而影片拍攝者則描述道︰「殺人了」。而有街坊網民指出，遇害的是一對母子，該名黑衣男疑因工資糾紛殺害兩人。有網民留言批評︰「不論何事殺人太衝動了。」

有居民表示，黑衣男殺兩人的行兇過程只有一兩分鐘，沒有聽到遇害者呼救。事發後當地派出所、刑警人員也都前來現場調查。南通市通州區公安局表示，案件目前正在調查中。

另一名居民受訪表示，遇害者是一對來自河南的母子，在當地從事床上用品代加工工作，已經做了2、3年，而兒子年約25、26歲。至於黑衣男的行兇動機，該名居民表示可能與追討3000元工資有關，因行兇者從受害人那邊拿了貨回家做的，「好像是經濟糾紛，加工費。」不過，居民指白衣男的名聲不好，拖欠過不止黑衣男一個人的工資。

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責任編輯︰王明芳