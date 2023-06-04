【驚險畫面】大膽公屋男爬出窗徒手整冷氣　零裝備赤腳危站簷篷拗腰轉身

▲ 男子高難度爬出窗整冷氣，雙脚撐實簷篷+拗腰轉身。

夏天又到，維修窗外冷氣是一個難題。昨日（3日）有街坊目擊，對面樓一名男子竟爬出窗外站在簷篷上整冷氣，還做出高難度動作。他拍下全過程影片並上載到網絡，網民看到如此驚險的場面後，都不禁替他捏了一把汗，直言男子「嫌命長」。

最新影片推介：

昨日，有網民在Facebook群組「香港單身狗關注組 (後備群)」，上載一名男子爬出窗外站在簷篷上的影片，並稱「對面樓咁樣整冷氣，有冇問題？」。

從影片中可見，背景相信為本港某一公營房屋，一名身穿黑色衫和短褲的男子徒手站在窗外簷篷上整冷氣。只見原本站立着修理冷氣的他，接著向後高難度拗腰轉身，慢慢彎下膝蓋，低頭避過窗戶向右挪動了兩步。

由於窗戶打開阻擋去路，男子需蹲下、低頭避開窗戶才能返回屋内。然後他岔開雙脚，用力撐實簷篷，多次調整姿勢鉆進窗内，影片就此結束，未有拍攝男子安全爬回屋内的情況。

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網民批評︰嫌命長

影片曝光後，網民紛紛批評男子的玩命舉動「嫌命長」、「真係攞命搏」，並指出該做法「好危險」，又提出不少整冷氣的建議，「要做安全防護，身上要穿防墜衣」、「如果係屋入面真係搞唔到，我會成部窗口機甩電，抽個玉出來搞，都好過佢咁搞。」

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責任編輯：羅嘉欣