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【重過新生】楊婉儀抵押后冠還債返美做老師　18歲大女高中畢業升讀媽媽母校

育兒經 13:43 2023/06/04

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

楊婉儀18歲大女高中畢業，即將升讀其大學母校。

剛度過53歲生日的1995年港姐冠軍楊婉儀（Winnie），獲18歲大女王婷芝（Hannah）送上最好的生日禮物。楊婉儀日前在IG分享大女的高中畢業相，慶祝女兒高中畢業即將成為大學生。今年4月時Winnie已經透露過，女兒將會升讀自己的母校，相當叻女！

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楊婉儀一對子女現時在美國讀書，她日前在IG貼出18歲大女Hannah的高中畢業相，可見Hannah身穿畢業袍，頸上掛有花圈、手上拿著鮮花。雖然Hannah正在箍牙，但她也樂於展露笑容，樣貌與媽媽更有點相像。

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早在4月底時，楊婉儀已在IG分享大女即將入讀她的母校三藩市州立大學（San Francisco State University），她還陪伴女兒一起到大學註冊。當時曾任教Hannah的老師都有用英文留言讚揚她說：「時光飛逝……在我的印象中，她還是那個有禮貌、勤力的8年級小女孩。」

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老公繼續無影

楊婉儀與前練馬師王登平的兒子王瑞勳於2003年結婚，育有一對子女，其後淡出娛圈，曾開辦美式教育幼稚園、辦網上遊戲公司、旅遊雜誌、嬰兒服裝及公關公司等。可是，楊婉儀與王帥勳自2018年起捲入金錢糾紛，欠下合共千萬元巨債，楊婉儀更要抵押港姐后冠及美國三藩市的物業作抵押還債。

2019年底，她帶同大女Hannah和16歲細仔王思峻（Jonah）移居美國重過新生活。楊婉儀為了養家重投教育工作，自行設計兒童英文課程，楊婉儀不時分享自己對著電腦上課的畫面，教學工作忙碌。

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責任編輯︰林綺玲

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