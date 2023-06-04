【鑽石山斬人案】林作抽水「荷里活斬人案」惹禍　保險公司割席：終止合約

鑽石山荷里活廣場在周五（6月2日）發生恐怖斬人案釀兩死，穿白衣男子手持魚生刀施襲的恐怖畫面瘋傳，事件引起全城關注。

一向喜歡抽水的林作發文，表示要放售與疑犯同款的一對波鞋，隨即被網民鬧爆過份。

林作之後刪除了帖文，但他與女友裕美一同開Live舉行辨論大會，然後更再發聲明回應事件，拒絕為行為道歉。

【鑽石山斬人案】抽水後刪帖文+與裕美開Live 林作再發聲明向網民宣戰

林作在昨日（6月3日）發聲明回應事件列出以下7點：

本人作出以下幾點聲明：

1. Delete post 並非淆底，而係特登L連登仔，知道佢地日日mon實我post，只會為我更加瘋狂

2. 本人堅決不為我的言論道歉，並自豪重申：作爺從來不道歉，才能走到今日

3. 這次是一個很好的教育大眾的機會，主要有幾點：首先，我原本用意是希望大眾不要脆弱到被昨晚的事搞到不安。串啲講句，小題大作。這個世界很殘忍，中東、非洲、美國、歐洲天天都很殘忍地死很多人，你們沒反應，昨晚一宗單獨行動，你們為之瘋狂，所有媒體瘋狂以報導為名抽水，所有市民茶餘飯後都在傳播那條CCTV，代表你們對這個世界的冷血。我認為，讓世人醒醒，從容面對，是我能夠做的第一步。對不起，這個世界還是要繼續努力正常生活下去的。

4. 第二，我奉承我英國偶像棟篤笑家Ricky Gervais 的至理名言：不要混淆一個笑話的目的和它的主題。我提及的是昨晚的殺人犯，不代表我同意他做的，或者我和他一樣做了如此傷天害理的事。我的笑話不可能和他做的事有關聯。

5. 這個世界沒有什麼是不能拿來開玩笑的。猶太人大屠殺、癌症、愛滋都可以被拿來笑，而昨晚發生的事，你們敢說和這些能夠相提並論？言論自由是我的，我只是想做我的玩笑，令大家可以跳出來看看這件事，不要過度放大。我做的比麥美娟、紅十字叫人不要看不要廣傳這樣的反向宣傳更有實際貢獻。

6. 你們覺得被冒犯，沒問題。但記住，是你覺得被冒犯，是你而已。不要假裝客觀，說這件事客觀是冒犯性的。香港現在和美國一樣左膠橫行。美國慶幸有特朗普，香港慶幸有林作。人人自有觀感，大把人欣賞我的幽默。

7. 最後，我和市民一樣，對這件事感到令人髮指。我絕對不可能是冷血，否則不會養四隻可愛的狗狗，多年來無數的頂級女友，眾多親朋好友。但我看到很多hater的留言，才真正讓我感到懼怕：在香港，原來通街都是昨晚行兇的人，只是你們未發作而已。