【鑽石山斬人案】林作抽水「荷里活斬人案」惹禍 保險公司割席：終止合約
鑽石山荷里活廣場在周五（6月2日）發生恐怖斬人案釀兩死，穿白衣男子手持魚生刀施襲的恐怖畫面瘋傳，事件引起全城關注。
一向喜歡抽水的林作發文，表示要放售與疑犯同款的一對波鞋，隨即被網民鬧爆過份。
林作之後刪除了帖文，但他與女友裕美一同開Live舉行辨論大會，然後更再發聲明回應事件，拒絕為行為道歉。
【鑽石山斬人案】抽水後刪帖文+與裕美開Live 林作再發聲明向網民宣戰
林作在昨日（6月3日）發聲明回應事件列出以下7點：
本人作出以下幾點聲明：
1. Delete post 並非淆底，而係特登L連登仔，知道佢地日日mon實我post，只會為我更加瘋狂
2. 本人堅決不為我的言論道歉，並自豪重申：作爺從來不道歉，才能走到今日
3. 這次是一個很好的教育大眾的機會，主要有幾點：首先，我原本用意是希望大眾不要脆弱到被昨晚的事搞到不安。串啲講句，小題大作。這個世界很殘忍，中東、非洲、美國、歐洲天天都很殘忍地死很多人，你們沒反應，昨晚一宗單獨行動，你們為之瘋狂，所有媒體瘋狂以報導為名抽水，所有市民茶餘飯後都在傳播那條CCTV，代表你們對這個世界的冷血。我認為，讓世人醒醒，從容面對，是我能夠做的第一步。對不起，這個世界還是要繼續努力正常生活下去的。
4. 第二，我奉承我英國偶像棟篤笑家Ricky Gervais 的至理名言：不要混淆一個笑話的目的和它的主題。我提及的是昨晚的殺人犯，不代表我同意他做的，或者我和他一樣做了如此傷天害理的事。我的笑話不可能和他做的事有關聯。
5. 這個世界沒有什麼是不能拿來開玩笑的。猶太人大屠殺、癌症、愛滋都可以被拿來笑，而昨晚發生的事，你們敢說和這些能夠相提並論？言論自由是我的，我只是想做我的玩笑，令大家可以跳出來看看這件事，不要過度放大。我做的比麥美娟、紅十字叫人不要看不要廣傳這樣的反向宣傳更有實際貢獻。
6. 你們覺得被冒犯，沒問題。但記住，是你覺得被冒犯，是你而已。不要假裝客觀，說這件事客觀是冒犯性的。香港現在和美國一樣左膠橫行。美國慶幸有特朗普，香港慶幸有林作。人人自有觀感，大把人欣賞我的幽默。
7. 最後，我和市民一樣，對這件事感到令人髮指。我絕對不可能是冷血，否則不會養四隻可愛的狗狗，多年來無數的頂級女友，眾多親朋好友。但我看到很多hater的留言，才真正讓我感到懼怕：在香港，原來通街都是昨晚行兇的人，只是你們未發作而已。
保險公司割席
不過他今次抽水出禍，有網民不齒其行為發起聲討，並向林作任職的保誠公司作出投訴。
結果，他所屬的保險公司在今日（6月4日）中午於facebook專頁發聲明，表示與林作割席，聲明如下：
保誠知悉有個別理財顧問於社交平台就近日的社會悲劇作出不當言論及行為，這與我們公司的價值觀背道而馳。此個別理財顧問的言論及行為絕不代表保誠立場。經過內部調查後，公司已決定與有關理財顧問終止合約。我們亦有清晰的『社交媒體指引』，所有員工及理財顧問理應遵守。
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撰文 : TOPick柴犬出動