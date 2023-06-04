【J Music】炎明熹晒畫功表達任主持心情　Yumi快閃銅鑼灣街頭騷舞功

▲ 冼靖峰及潘靜文主持《J Music》。

TVB翡翠台上周六開始一口氣推出三個全新音樂節目，分別是逢周六晚11點播出、由許文軒主持的《勁歌金榜》；逢周一至周五晚深夜播出的《MUSIC BREAK》；及今晚（4日）起逢周日晚10點半播出、由冼靖峰（Archie）及潘靜文（Sherman）主持的《J Music》。

今晚（6月4日）首播的《J Music》雖然只是半小時的迷你音樂節目，但內容相當豐富，除每集邀請不同歌手與現場樂隊Jam歌交流外，還有由炎明熹（Gigi）主持的讀者來信環節「Gi心批」，Gigi更會於此環節送上獨家禮物。

「魔音港姐」馮盈盈上場

其他環節有由不同唱片公司的歌手跨界合作、直闖中學校園地標為學生唱歌打氣的「School Tour」；以Busking作主打的「My藝」。

當中最具花生指數的，是秘密製作中的「魔音救兵」，此環節會請來各大以魔音馳名的藝人朋友親臨節目改善唱功，最後更要在一眾音樂人面前演唱畢業作品，據知打頭陣嘉賓是有「魔音港姐」之稱的馮盈盈。

曾比特打頭陣

至於首集，現身的歌手嘉賓有曾比特、余宗遙、陳葦璇、周子涵及楊彤，獻唱或合唱歌曲有《我不如》、《有誰共鳴》、《3.14》、《我不是邱比特》及《Fly Baby》，當中《有誰共鳴》更是新鮮滾熱辣的全新編曲版本。

Gigi在「Gi心批」環節中將「盲抽」首封讀者來信公開朗讀，為了更完美表達寫信人的故事及心聲，Gigi不但施展「聲音扮演」絕技，還分享自己類近的小故事引發共鳴。

Yumi騷舞技

另外，Gigi還會大晒畫功表達上節目的心情：「我嘅心情有少少緊張，但又有陽光普照。」可惜最終因「圖文不符」令現場工作人員𢱑晒頭。

每集節目，歌手們亦會走出錄影廠，街頭快閃跳舞，首集有鍾柔美（Yumi）、《聲夢2》Sean（文佐匡）及Duncan（候雋熙）獻舞技。