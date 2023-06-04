  • 32°C
香港時間 : 2023604日 (週日) 14:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【J Music】炎明熹晒畫功表達任主持心情　Yumi快閃銅鑼灣街頭騷舞功

娛樂 13:54 2023/06/04

分享：

分享：

熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

冼靖峰及潘靜文主持《J Music》。

TVB翡翠台上周六開始一口氣推出三個全新音樂節目，分別是逢周六晚11點播出、由許文軒主持的《勁歌金榜》；逢周一至周五晚深夜播出的《MUSIC BREAK》；及今晚（4日）起逢周日晚10點半播出、由冼靖峰（Archie）及潘靜文（Sherman）主持的《J Music》。

今晚（6月4日）首播的《J Music》雖然只是半小時的迷你音樂節目，但內容相當豐富，除每集邀請不同歌手與現場樂隊Jam歌交流外，還有由炎明熹（Gigi）主持的讀者來信環節「Gi心批」，Gigi更會於此環節送上獨家禮物。

「魔音港姐」馮盈盈上場

其他環節有由不同唱片公司的歌手跨界合作、直闖中學校園地標為學生唱歌打氣的「School Tour」；以Busking作主打的「My藝」。

當中最具花生指數的，是秘密製作中的「魔音救兵」，此環節會請來各大以魔音馳名的藝人朋友親臨節目改善唱功，最後更要在一眾音樂人面前演唱畢業作品，據知打頭陣嘉賓是有「魔音港姐」之稱的馮盈盈。

曾比特打頭陣

至於首集，現身的歌手嘉賓有曾比特、余宗遙、陳葦璇、周子涵及楊彤，獻唱或合唱歌曲有《我不如》、《有誰共鳴》、《3.14》、《我不是邱比特》及《Fly Baby》，當中《有誰共鳴》更是新鮮滾熱辣的全新編曲版本。

Gigi在「Gi心批」環節中將「盲抽」首封讀者來信公開朗讀，為了更完美表達寫信人的故事及心聲，Gigi不但施展「聲音扮演」絕技，還分享自己類近的小故事引發共鳴。

Yumi騷舞技

另外，Gigi還會大晒畫功表達上節目的心情：「我嘅心情有少少緊張，但又有陽光普照。」可惜最終因「圖文不符」令現場工作人員𢱑晒頭。

每集節目，歌手們亦會走出錄影廠，街頭快閃跳舞，首集有鍾柔美（Yumi）、《聲夢2》Sean（文佐匡）及Duncan（候雋熙）獻舞技。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【青春本我X聲夢傳奇】潘靜文林智樂停學追夢　Sherman+Felix：不想失去機會【有片】
18:54 2022/01/09
【青春本我X聲夢傳奇】潘靜文林智樂停學追夢　Sherman+Felix：不想失去機會【有片】
【開心速遞】炎明熹客串處境劇被封「星爺2.0」　黃厚仁演技蘭憑肚腩仔爆笑料
13:00 2023/01/27
【開心速遞】炎明熹客串處境劇被封「星爺2.0」　黃厚仁演技蘭憑肚腩仔爆笑料
【中年好聲音】支嚳儀以唱歌肯定自我價值　不恨做闊太夢想做成功商家
17:57 2023/04/14
【中年好聲音】支嚳儀以唱歌肯定自我價值　不恨做闊太夢想做成功商家

你可能感興趣

【青春本我X聲夢傳奇】潘靜文林智樂停學追夢　Sherman+Felix：不想失去機會【有片】
18:54 2022/01/09
【青春本我X聲夢傳奇】潘靜文林智樂停學追夢　Sherman+Felix：不想失去機會【有片】
【開心速遞】炎明熹客串處境劇被封「星爺2.0」　黃厚仁演技蘭憑肚腩仔爆笑料
13:00 2023/01/27
【開心速遞】炎明熹客串處境劇被封「星爺2.0」　黃厚仁演技蘭憑肚腩仔爆笑料
【中年好聲音】支嚳儀以唱歌肯定自我價值　不恨做闊太夢想做成功商家
17:57 2023/04/14
【中年好聲音】支嚳儀以唱歌肯定自我價值　不恨做闊太夢想做成功商家
炎明熹 冼靖峰 潘靜文 鍾柔美 馮盈盈 綜藝節目 家庭教育 TVB

最高瀏覽

【美容中伏】觀塘飄眉眼皮遭𠝹損爆血嚴重高低眉　港女被店家恐嚇：鏡頭影住你
14:03 2023/06/03
【美容中伏】觀塘飄眉眼皮遭𠝹損爆血嚴重高低眉　港女被店家恐嚇：鏡頭影住你
【僱傭糾紛】印傭姐姐返工2周𦧲地博炒揚言虐待　僱主王章求助網民獻妙計應對
16:59 2023/06/03
【僱傭糾紛】印傭姐姐返工2周𦧲地博炒揚言虐待　僱主王章求助網民獻妙計應對
【鑽石山斬人案】抽水後刪帖文+與裕美開Live　林作再發聲明向網民宣戰
18:27 2023/06/03
【鑽石山斬人案】抽水後刪帖文+與裕美開Live　林作再發聲明向網民宣戰