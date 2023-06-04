【搶人才】不足3成應屆DSE考生有意考公務員　基層內地生冀向上流動投考興趣較大　

▲ 青年新世界今（4日）公布應屆文憑試考生對「搶人才」、大灣區就業及投考公務員意向的意見調查結果。 （左起）應屆DSE考生蘇子健、青年新世界副主席鄧咏堯、青年新世界義務總幹事陳嘉敏、中大三年級生劉燦裕。（陳靜儀攝）

為「搶人才」，政府近日宣布容許大學生在畢業前1年投考公務員。但「青年新世界」今（4日）公布調查，發現不足3成文憑試畢業生優先考慮在畢業後投考公務員，不足1成有意投考紀律部隊，比例上內地出生者的興趣較大。故組織建議政府加強招聘在內地大學畢業的香港學生，善用其熟悉國情、政策及兩地文化的優勢，迎合未來發展趨勢。

「青年新世界」上月中以電話訪問367名應屆文憑試考生會員，發現不足3成文憑試畢業生優先考慮在畢業後投考公務員、到大灣區工作，僅不足1成受訪者有意投考紀律部隊；分別近半、超過2成內地出生者有意投考有關職位，逾半打算到大灣區工作，興趣較香港出生者大。

「青年新世界」義務總幹事陳嘉敏指，就業對應屆考生而言仍然非常遙遠，故未來職業路向存在彈性，以致有意投考公務員的比率較低。組織主要服務基層家庭及學生，陳嘉敏稱大部分於內地出生的學生家庭經濟環境較差，故會選擇努力讀書、尋找穩定工作，並視公務員為向上流動途徑，故報考興趣會較香港出生的學生大。

因此，陳嘉敏建議政府加強招聘及便利內地大學畢業的香港學生投考公務員，認為內地港生掌握國情、國家未來政策方針、中央對港政策等，同時熟悉兩地文化差異，善於與內地打交道，存在「不可或缺」的優勢，有助迎合未來發展趨勢；她更建議，在香港學生相對集中的地區增設公務員考場、招聘周等，包括武漢、廣州及廈門等地，以便吸納人才。

在內地出生的應屆文憑試考生蘇子健期望日後從事會計、商業管理的工作，但擔心未能入讀本地大學，故在家人鼓勵下，已報讀多間內地大學的商科課程，包括華僑大學、深圳大學、濟南大學，他形容為「為自己留後路」。對於加強招聘內地港生投考公務員，他認為屬「好事」，能夠幫助有關學生增加機會，亦稱有考慮日後投考公務員，但實際上較為遙遠，因此希望將重心先放在大學事務上。

對於政府放寬大學生投考公務員要求，陳嘉敏亦支持措施，認為公務員職位招聘流程漫長，過程中畢業生可能遭市場上其他大公司招攬，而措施有助政府及早吸納人才，並讓大學生提早規劃未來事業發展方向。

另外，陳嘉敏直言，鼓勵香港青年到大灣區工作與政府「搶人才」政策並無衝突，坦言內地發展機會多，大眾應視香港與大灣區為整體，形容「人才雙向流動能夠增加本地人才庫儲備，不代表分薄人才」。她更指，青年能夠藉內地工作經驗，在應徵工作時獲得「加分」，讓僱主放心交由處理內地相關事務。

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記者：梁凱婷