【恐怖醫生】72歲醫生偷用精子令患者受孕誕9子女　遇空難飛機解體墜機身亡

▲ 72歲醫生偷用精子令患者受孕誕9子女，遇空難飛機解體，墜機身亡。

美國紐約一名72歲婦產科醫生，在2021年曾被指控，私自使用自己的精子讓女患者懷孕，誕下至少9名子女。惟近日卻傳出，他在搭乘私人飛機時，飛機突然在空中解體，繼而在空難中身亡。

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據美國《紐約郵報》報道，現年72歲的婦產科醫生Morris Wortman，在美國時間5月28日下午5時多搭乘「自製私人飛機」卻發生墜機意外，機身及機翼在空中解體，導致Morris及駕駛員Earl Luce Jr一同喪生。美國國家運輸安全委員會已派員前往現場勘察，目前案件仍在持續調查中。

Morris Wortman在2021年曾被指控，自1983到1985年間，曾多次在女患者不知情下，擅自使用自己的精子讓女患者懷孕，生下多達9名子女。事件被揭發，是由於其中一名患者的女兒Morgan Hellquist透過DNA檢測，發現自己與Morris的親子關係，並相信Morris不只一次這樣做。

面對指控，Morris曾委託律師發聲，表示一切交由司法處理，並不會就案件發表任何評論。目前案件仍在Monroe County法院審理中，惟Morris卻已因墜機身亡。

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責任編輯：羅嘉欣