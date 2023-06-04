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【保險懸案】韓男涉造假車禍殺7個月孕妻判無罪　保險勝訴將獲逾5千萬保險金

健康 14:51 2023/06/04

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

韓國一名男子涉嫌於2014年製造一場假車禍，導致其7個月孕妻身亡，再詐領保險金。

韓國一名男子涉嫌於2014年製造一場假車禍，導致其7個月孕妻身亡，再詐領保險金。惟案件在2020年被法院以罪名不足，男子被宣判無罪釋放。男子其後向11間保險公司提出上訴，近日其中一間公司的判決出爐，男子獲得賠償。

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【湊得輕鬆啲】放任式教女不補習不追問功課　學霸媽媽張新悅：識做人好過讀書叻

韓國一名李姓男子，自2008年與一名柬埔寨籍女子結婚後，先後為妻子買了保額達95億韓元（約5,700萬港元）共25份保險。2014年8月23日凌晨3時多，李男駕車載著懷孕7個月的妻子，在天安市京釜高速公路撞上一輛停泊路邊的卡車，妻子在車禍中喪生，一屍兩命。

李男其後被控以謀殺妻子而故意製造車禍，一度被判無期徒刑，惟最終上訴至大田高等法院。法院裁定，疲勞是導致車禍的主因，但無證據證明李男有明確謀殺動機。最終李男因違反《交通事故法》被判2年有期徒刑，而謀殺及保險詐欺罪證據不足，並不成立。

李男隨後向11間保險公司提出上訴，近日法院宣判，其中一間公司必須向李男支付保險費。倘若李男全獲勝訴，將可獲逾千萬元計的保險賠償金。

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責任編輯：羅嘉欣

罪案 保險公司 交通事故 南韓

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