【癌症殺手】血便等如大腸癌？　醫生指出1個判斷關鍵

▲ 血便等如大腸癌？醫生指出1個判斷關鍵。

大腸癌是本港十大癌症之一，血便是其中一個警號。台灣有醫生分享，大便即使有出血現象，也不代表就是患癌，還要從關鍵時間來判定，是否真的患上大腸癌。

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台灣外科醫師陳榮堅在Facebook專頁及個人網站發文，分享一個30歲男病人的案例。陳榮堅表示，該名男病人的父親，本身也是陳榮堅診治的大腸癌病人。所以，男病人一發現自己有血便就很緊張，趕緊來看診。

男病人表示，自己大便的顏色呈鮮紅及暗紅，更有頭暈症狀。陳榮堅一開始懷疑對方可能是痔瘡，但經指診後排除他有此問題，卻在手指末端發現一些血絲，再加上男病人有煙酒習慣，於是陳榮堅進一步安排大腸鏡檢查。

結果，陳榮堅在男病人的橫結腸靠近降結腸位置，發現有一個地方破皮、滲血，但並非是發炎性大腸炎，或潰瘍性大腸炎。經問診後才得知，原來是男病人有一天進食時，不小心吃到一塊大魚骨，刮到腸子導致出血。

要判斷血便是否患上大腸癌，陳榮堅表示，一般物理性受傷造成的腸道受損，黏膜絕大部分會在24小時內修復，所以偶爾有1、2天血便情形，則毋須太緊張；但如果排便反覆出血超過一個星期，就建議要作檢查。

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責任編輯：羅嘉欣