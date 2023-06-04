【鑽石山斬人案】林作被炒前度麥明詩讚好　裕美拒經濟援助失業男友

鑽石山荷里活廣場在周五（6月2日）發生恐怖斬人案釀兩死，穿白衣男子手持魚生刀施襲的恐怖畫面瘋傳，事件引起全城關注。一向喜歡抽水的林作發文，表示要放售與疑犯同款的一對波鞋，隨即被網民鬧爆過份。

結果，他所屬所屬的保險公司在今日（6月4日）中午於facebook專頁發聲明與林作割席，表示解僱林作。

【鑽石山斬人案】林作抽水「荷里活斬人案」惹禍 保險公司割席：終止合約

▲ 裕美與林作。

裕美覺林作言論過火

裕美接受傳媒訪問，對於男友林作失業表示並不擔心，認為對方懂如何處理。至於林作曾被指從事珠寶生意「搵得好多」的裕美可以養起他，裕美形容對對方「佢咁大個人」不用她經濟照顧，不過她願意陪伴對方。

被問會否覺得林作言論太過火，裕美對此也認同，更投訴說：「最大問題係搞埋我嘛，啲網民鬧埋我，我心諗關我咩事呢？」可是她指網民對其辱罵，有時比林作更癲。

▲ 麥明詩

麥明詩按讚

另外，林作舊愛「十優港姐」麥明詩在社交平台對保險公司解僱林作的聲明按讚，而她被媒體問及此事，麥明詩沒否認自己按讚。

而被問會否覺得林作之前抽水「鑽石山荷里活廣場慘劇」是否在幸災樂禍，她回答：「唔出奇。」但之後補充自己不知他在諗甚麼。

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