  • 32°C
香港時間 : 2023604日 (週日) 16:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鑽石山斬人案】林作被炒前度麥明詩讚好　裕美拒經濟援助失業男友

娛樂 14:58 2023/06/04

分享：

分享：

熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

鑽石山荷里活廣場在周五（6月2日）發生恐怖斬人案釀兩死，穿白衣男子手持魚生刀施襲的恐怖畫面瘋傳，事件引起全城關注。一向喜歡抽水的林作發文，表示要放售與疑犯同款的一對波鞋，隨即被網民鬧爆過份。

結果，他所屬所屬的保險公司在今日（6月4日）中午於facebook專頁發聲明與林作割席，表示解僱林作。

【鑽石山斬人案】林作抽水「荷里活斬人案」惹禍　保險公司割席：終止合約

裕美與林作。

裕美覺林作言論過火

裕美接受傳媒訪問，對於男友林作失業表示並不擔心，認為對方懂如何處理。至於林作曾被指從事珠寶生意「搵得好多」的裕美可以養起他，裕美形容對對方「佢咁大個人」不用她經濟照顧，不過她願意陪伴對方。

被問會否覺得林作言論太過火，裕美對此也認同，更投訴說：「最大問題係搞埋我嘛，啲網民鬧埋我，我心諗關我咩事呢？」可是她指網民對其辱罵，有時比林作更癲。

麥明詩

麥明詩按讚

另外，林作舊愛「十優港姐」麥明詩在社交平台對保險公司解僱林作的聲明按讚，而她被媒體問及此事，麥明詩沒否認自己按讚。

而被問會否覺得林作之前抽水「鑽石山荷里活廣場慘劇」是否在幸災樂禍，她回答：「唔出奇。」但之後補充自己不知他在諗甚麼。

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【鑽石山斬人案】林作抽水「荷里活斬人案」惹禍　保險公司割席：終止合約
今日 13:18
【鑽石山斬人案】林作抽水「荷里活斬人案」惹禍　保險公司割席：終止合約
【鑽石山斬人案】抽水後刪帖文+與裕美開Live　林作再發聲明向網民宣戰
18:27 2023/06/03
【鑽石山斬人案】抽水後刪帖文+與裕美開Live　林作再發聲明向網民宣戰
【東張西望】林作聲稱為被騙買保險苦主出頭　揚言：誰叫我是全港最知名保險人？
11:48 2023/05/31
【東張西望】林作聲稱為被騙買保險苦主出頭　揚言：誰叫我是全港最知名保險人？

你可能感興趣

【鑽石山斬人案】林作抽水「荷里活斬人案」惹禍　保險公司割席：終止合約
今日 13:18
【鑽石山斬人案】林作抽水「荷里活斬人案」惹禍　保險公司割席：終止合約
【鑽石山斬人案】抽水後刪帖文+與裕美開Live　林作再發聲明向網民宣戰
18:27 2023/06/03
【鑽石山斬人案】抽水後刪帖文+與裕美開Live　林作再發聲明向網民宣戰
【東張西望】林作聲稱為被騙買保險苦主出頭　揚言：誰叫我是全港最知名保險人？
11:48 2023/05/31
【東張西望】林作聲稱為被騙買保險苦主出頭　揚言：誰叫我是全港最知名保險人？
林作 麥明詩 裕美 娛樂人物職業 演員

最高瀏覽

【美容中伏】觀塘飄眉眼皮遭𠝹損爆血嚴重高低眉　港女被店家恐嚇：鏡頭影住你
14:03 2023/06/03
【美容中伏】觀塘飄眉眼皮遭𠝹損爆血嚴重高低眉　港女被店家恐嚇：鏡頭影住你
【僱傭糾紛】印傭姐姐返工2周𦧲地博炒揚言虐待　僱主王章求助網民獻妙計應對
16:59 2023/06/03
【僱傭糾紛】印傭姐姐返工2周𦧲地博炒揚言虐待　僱主王章求助網民獻妙計應對
【殺妻斂財】孕妻遊泰遭推落懸崖奇蹟康復　狠夫終審判囚33年4個月
今日 10:55
【殺妻斂財】孕妻遊泰遭推落懸崖奇蹟康復　狠夫終審判囚33年4個月