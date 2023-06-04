【兒童視力】5歲仔影相總是瞇一隻眼　媽媽誤以為扮可愛檢查揭患弱視【附護眼4大貼士】

▲ 5歲仔影相總瞇一隻眼，媽媽誤以為扮可愛，檢查揭弱視險錯過黃金矯正時間。

家長要重視小朋友的視力，如有異樣要及時檢查，以免錯過黃金矯正時間。台灣女星艾莉絲於2015年與日籍前夫育有1名女兒，然後在2017年與英國外交官再婚，並誕下兒子威廉，目前一家四口定居倫敦。她不時於社交平台分享小朋友的日常生活點滴，但近日她發文指，5歲兒子去年在學校發現其中一隻眼睛有弱視問題。

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台灣女星艾莉絲於5月29日在facebook個人專頁發文表示，大約半年前左右，威廉在學校進行視力檢查，發現兩眼的視力不太正常。隨後，他們帶他到診所做第二次檢查，再轉到大型醫院作進一步檢查，發現威廉其中一隻眼睛確診弱視，必須配戴眼鏡進行矯正。

艾莉絲透露，當時從預約到看診等了3個月，於今年5月終於完成檢查，因需配戴眼鏡矯正，又花了9天的時間等待眼鏡製作，表示差點錯過了弱視黃金治療時間。

她續指，因為威廉兩眼視差太大，長期看不太清楚，導致做任何活動都有點吃力。而現今威廉除了洗澡、睡覺時，平時一直都有好好佩戴眼鏡，自從他戴上眼鏡之後，視力變得清晰，生活也變得更加舒適。

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艾莉絲坦言，曾有好長一段時間，發現威廉影相時總會瞇起一隻眼睛，但因為她和威廉爸視力都很不錯，因此從未想過孩子會有單眼弱視的問題。

如今回想，難怪他拍照時總是瞇著一隻眼。可是我怎麼樣都沒有想到，那是因為那隻眼睛看不清楚，而不是裝可愛。

她提到，除非是雙眼的視力都不太好，不然平時很難發現小朋友是否有單眼的視力問題。她又提醒各位家長，6歲前是治療弱視的黃金時間，因此建議一定要在5歲前帶小孩去檢查視力，及早發現及早治療，並表示通常矯正完之後，視力都可以回到健康正常的狀態。

眼科醫生︰8歲前治療眼疾黃金期

香港眼科醫學院前院長周伯展曾接受TOPick訪問時指出，家長應帶孩子定期驗眼，以免錯失8歲前治療眼疾的黃金時期。如果8歲前不糾正，有機會惡化至弱視、斜視，長大後難以糾正。

周醫生提供4大護眼貼士︰

1. 亮度對比需柔和

兒童眼睛感光度較好，故使用電子屏幕的亮度、對比、顏色及色溫要調校至柔和，也可以把電子儀器調教至「護眼程式」，保障兒童脆弱的眼睛。

2. 勿在關燈 / 夜黑中盯屏幕

使用電子屏幕時環境要有足夠光源，勿關燈後使用電子屏幕。

3. 眼睛及屏幕要保持距離

使用不同電子產品，與眼睛有不同距離，手機最少要有30厘米距離、平板電腦要40厘米距離、手提電腦則需50厘米距離，而桌上電腦就最少要保1米距離。

4. 緊記2個「B」 遵守4個「20」

長期不眨眼會導致眼乾等問題，平時要注意多眨眼（Blink），亦需要有休息（Break），並遵守4個「20」，即是每專注使用20分鐘電子屏幕，就要讓眼睛有起碼20秒的休息，可以看20呎以外的較遠事物，或起身步行20步。

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責任編輯：羅嘉欣