  • 31°C
香港時間 : 2023604日 (週日) 17:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【濠玩夏水禮】余思霆陳婉衡忘我玩遊戲　比堅尼上陣大派福利【多圖】

娛樂 17:04 2023/06/04

分享：

分享：

熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

TVB全新遊戲節目《濠玩夏水禮》於今晚（6月4日）在翡翠台播出，由林盛斌（Bob）、金剛帶領一班藝人，出發到澳門體驗最新的水上設施。

今晚播出的首集《濠玩夏水禮》，有「喪玩隊」的Bob、何浩文、蘇韻姿、關楓馨和陳婉衡，決戰「好玩隊」的金剛、周志康、余思霆、林秀怡和邵初，一眾女神齊齊以水着上陣，而當中最搏是兩陳婉衡、余思霆最搏命。

在「吸濕大作戰」環節當中，要求各隊派出一位隊員穿上t-shirt，其他隊員向她瘋狂潑水，之後該隊員會脫去T-shirt扭出水份，扭出較多水的一隊勝出。

【TVB咪神】穿火辣水著為36E陳婉衡賀壽　33C余思霆遮胸不搶壽星女鏡【多圖】

    點擊圖片放大
    +11
    +10

不斷濕身除衫

而余思霆和陳婉衡分別出戰做「吸水寶寶」，其間陳婉衡不斷濕身除衫無限Loop，兼出盡力狂扭T-shirt，十分落力，以吊帶比堅尼上陣的思霆則歎慢版，但由於畫面唯美，Bob爭住要霸靚位一睹思霆風姿，睇唔過眼的金剛即向Bob潑水謂：「你有老婆小朋友㗎！」場面搞笑。

其實在今日下午余思霆和陳婉衡都各自在位個人社交平台上載她們的三點式照，預先派福利並提醒觀眾收看節目，堪稱TVB模範員工。

    點擊圖片放大
    +17
    +16

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】放任式教女不補習不追問功課　學霸媽媽張新悅：識做人好過讀書叻

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明星扮靚】陳婉衡16日修出馬甲線　Alycia三點式派福利騷驕人身段【多圖】
17:39 2023/03/11
【明星扮靚】陳婉衡16日修出馬甲線　Alycia三點式派福利騷驕人身段【多圖】
【TVB咪神】穿火辣水著為36E陳婉衡賀壽　33C余思霆遮胸不搶壽星女鏡【多圖】
15:43 2023/05/23
【TVB咪神】穿火辣水著為36E陳婉衡賀壽　33C余思霆遮胸不搶壽星女鏡【多圖】
【請1日假去旅行】余思霆三點式大解放　回復單身與金剛「同病相憐」【多圖】
16:36 2023/03/22
【請1日假去旅行】余思霆三點式大解放　回復單身與金剛「同病相憐」【多圖】

你可能感興趣

【明星扮靚】陳婉衡16日修出馬甲線　Alycia三點式派福利騷驕人身段【多圖】
17:39 2023/03/11
【明星扮靚】陳婉衡16日修出馬甲線　Alycia三點式派福利騷驕人身段【多圖】
【TVB咪神】穿火辣水著為36E陳婉衡賀壽　33C余思霆遮胸不搶壽星女鏡【多圖】
15:43 2023/05/23
【TVB咪神】穿火辣水著為36E陳婉衡賀壽　33C余思霆遮胸不搶壽星女鏡【多圖】
【請1日假去旅行】余思霆三點式大解放　回復單身與金剛「同病相憐」【多圖】
16:36 2023/03/22
【請1日假去旅行】余思霆三點式大解放　回復單身與金剛「同病相憐」【多圖】
陳婉衡 余思霆 金剛 林盛斌 演員 娛樂人物職業

最高瀏覽

【美容中伏】觀塘飄眉眼皮遭𠝹損爆血嚴重高低眉　港女被店家恐嚇：鏡頭影住你
14:03 2023/06/03
【美容中伏】觀塘飄眉眼皮遭𠝹損爆血嚴重高低眉　港女被店家恐嚇：鏡頭影住你
【僱傭糾紛】印傭姐姐返工2周𦧲地博炒揚言虐待　僱主王章求助網民獻妙計應對
16:59 2023/06/03
【僱傭糾紛】印傭姐姐返工2周𦧲地博炒揚言虐待　僱主王章求助網民獻妙計應對
【殺妻斂財】孕妻遊泰遭推落懸崖奇蹟康復　狠夫終審判囚33年4個月
今日 10:55
【殺妻斂財】孕妻遊泰遭推落懸崖奇蹟康復　狠夫終審判囚33年4個月