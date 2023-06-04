【濠玩夏水禮】余思霆陳婉衡忘我玩遊戲　比堅尼上陣大派福利【多圖】

TVB全新遊戲節目《濠玩夏水禮》於今晚（6月4日）在翡翠台播出，由林盛斌（Bob）、金剛帶領一班藝人，出發到澳門體驗最新的水上設施。

今晚播出的首集《濠玩夏水禮》，有「喪玩隊」的Bob、何浩文、蘇韻姿、關楓馨和陳婉衡，決戰「好玩隊」的金剛、周志康、余思霆、林秀怡和邵初，一眾女神齊齊以水着上陣，而當中最搏是兩陳婉衡、余思霆最搏命。

在「吸濕大作戰」環節當中，要求各隊派出一位隊員穿上t-shirt，其他隊員向她瘋狂潑水，之後該隊員會脫去T-shirt扭出水份，扭出較多水的一隊勝出。

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不斷濕身除衫

而余思霆和陳婉衡分別出戰做「吸水寶寶」，其間陳婉衡不斷濕身除衫無限Loop，兼出盡力狂扭T-shirt，十分落力，以吊帶比堅尼上陣的思霆則歎慢版，但由於畫面唯美，Bob爭住要霸靚位一睹思霆風姿，睇唔過眼的金剛即向Bob潑水謂：「你有老婆小朋友㗎！」場面搞笑。

其實在今日下午余思霆和陳婉衡都各自在位個人社交平台上載她們的三點式照，預先派福利並提醒觀眾收看節目，堪稱TVB模範員工。

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