【網絡熱話】街市阿姐搬貨撞路人MMA　阿姐出絕招高呼：揸你個X袋【多圖】

▲ 女店員使出一招「猴子偷桃」，口中高呼：「揸你X袋！」（Facebook 香港突發事故報料區及討論區）

日常生活中發生碰撞是常事，不過近日網上就流傳一段影片，一名攤檔女店員搬貨時，發泡膠箱意外觸碰到一名男士，該名男子一怒之下踢走跌落在他腳邊的發泡膠箱，二人隨即發生肢體衝突，該名女店員更使出一招「猴子偷桃」，口中高呼：「揸你個X袋！」

據影片所示，事發在上月9日傍晚6時許，一名疑為攤檔店員的婦人在搬運發泡膠箱時，懷疑箱子意外觸碰到一名白衣男子的腳部。該男子懷疑不忿被觸碰，便伸腿將發泡膠箱踢遠，並表示：「企喺度你仲係咁整埋嚟！」

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該名女店員聞言即大聲稱：「你企喺度又點啫唔俾整嘢啊？」男子隨即以粗口「問候」店員母親，而店員亦不甘示弱，行近男子身邊挑釁稱：「打我吖！打我吖！」

該男子被多番挑釁下當即發作，將該女店員推倒在地。女店員遭推倒後，仍「屢敗屢戰」，以發泡膠箱蓋反擊，拍打男子手臂。該男子其後再度推倒女店員，期間女店員亦檢取身邊正在擺賣的蔬菜擲向男子，男子亦同時以粗口反擊，並舉起身旁的空發泡膠箱擲向女店員，戰況越加激烈。

在女店員再一次遭男子推倒後，她站起身後即撲向男子，惟她隨即遭男子按倒在地，該男子更斥：「你係咪未X見過男人啊！」而該名女店員則不為所動，逕自伸手使出一招「猴子偷桃」直擊男子襠部，口中高呼：「揸你個X袋！」

該男子即大聲驚呼：「放開！放手呀！」而女店員則乘勝追擊表示「我揸」、「揸你個X袋」，亦不肯鬆手，兩人保持以上姿勢離開鏡頭範圍，影片至此結束。

事件引起大批網民關注，有人表示：

阿姐在敵强己弱的情況下仍奮勇作戰，這打不死精神及態度，雖然出陰招但仍值得尊重

出招之前必須大聲講出招式嘅名稱，絕對係尊重對手尊重遊戲規則的好玩家。

非常阻街 完全吾理有路人

個阿姐又係玩嘢，擺響路中心成條路畀你霸曬喺度搬箱，推埋一邊慢慢搬啦

街市劃咗黃線，又有幾多個檔主遵守？政府人員又有幾多個會理？

幾十年前男女打架 見過一次 估唔到這門絕技 保存下來

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記者：TOPick 港聞組