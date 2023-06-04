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【鑽石山斬人案】林作發文回應被炒　靚女下線Jasmine暗示不轉公司

娛樂 16:34 2023/06/04

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

「抽水王」林作因為拿鑽石山荷里活廣場慘案開玩笑，引起公眾不滿，結果他所屬保險公司在今日（6月4日）發出聲明，表示終止合約。

而在今日下午約3時，林作首度為此事於個人社交平台發文，一改平時作風，十分有禮地寫道：「本人將會在今日內進行更多回應。多謝各界關心，本人安好，只是目前訊息量過大，以及今日拍攝電視節目中，未能詳盡回覆各位，不好意思。」

然後隔約當個小時後，他上載一張化妝間拍的化妝枱的照片，寫道：「化緊妝，今日拍某大台節目，暫時未能回覆逐一各位，望見諒。」

【鑽石山斬人案】林作被炒前度麥明詩讚好　裕美拒經濟援助失業男友

林作上載在電視台化妝間拍的照片。

林作下線表態

另外，林作過往不時在社交平台騷與其下線的合照，當中分別有兩位靚女「下線」Jasmine（鄧婉婷）和Bronte（霍穎璇）最具人氣，而她們亦常更新個人IG，把自己塑造為保險KOL。

但今次對於「上線」林作被炒，曾報名參加港姐的霍穎璇暫時未有回應。

至於Jasmine在個人IG以story方式向客戶派定心丸，表示他們所買的保險不會變「孤兒單」，暗示不會隨林作轉公司。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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