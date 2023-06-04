  • 30°C
香港時間 : 2023604日 (週日) 19:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【留下陰影】2歲女睇《小魚仙》爆喊鬧美人魚醜　拒再穿公主裙母被轟無家教

育兒經 17:47 2023/06/04

分享：

分享：

熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

有內地2歲女童睇完《小魚仙》後爆喊鬧主角太醜，並留下陰影，拒絕再穿公主裙。

迪士尼電影真人版《小魚仙》（The Little Mermaid）因起用黑人女歌手女荷爾貝莉（Halle Bailey）當主角備受爭議，且在亞洲票房失利，在內地上映5日僅收1,900萬人民幣，創下迪士尼電影真人版在內地開畫最低紀錄。有內地媽媽帶同2歲女兒入場觀看，竟為女兒留下心理陰影，爆喊鬧戲中的美人魚醜樣，更拒絕再穿公主裙。

最新影片推介︰

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】放任式教女不補習不追問功課　學霸媽媽張新悅：識做人好過讀書叻

該名內地媽媽在「小紅書」發帖文表示，日前帶2歲女兒入戲院看《小魚仙》，女兒在觀看途中已高呼「那不是美人魚」，媽媽連番解釋這就是美人魚。

她跟我說媽媽我不喜歡美人魚她好醜，我不喜歡她。

一名2歲女童睇完《小魚仙》留下陰影，不想再穿公主裙。（小紅書）

回家後，女兒更抗拒再穿家中的美人魚衣服，連其他公主裙也拒穿，「給她拿長髮公主的衣服她都不要了，我說長髮公主漂亮，她非要說長髮公主的衣服也是小美人魚的衣服，穿上之後哭的稀里嘩啦，看個電影估計看出心裡陰影了。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

媽媽︰女兒從未見過黑人

帖文引起網民熱論，有網民表示「小寶貝可能是因為語言匱乏，所以不能正確的說出醜的原因」；有人卻直指小朋友不懂事，因為美人魚由黑人女演員扮演，就說人醜，家長應該好好糾正。該名媽媽反擊網民要求不要攻擊小朋友，並解釋

（女兒在）現實生活中從來沒有見過h人（黑人），我們從來也不會教她說誰醜誰美的這種話。

該名媽媽又言，女兒哭是因為心理落差太大，因她看過原版動畫，所以很驚訝真人電影中的小美人魚是這樣子，「只是沒想到她反應這麼大……她不喜歡就是不喜歡，我也不能強求她喜歡」，會待女兒長大一點就教導她「黑≠醜」，現在女兒也不可能聽得入耳。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

《小魚仙》內地版海報變藍惹種族歧視批評　《環球時報》強調中非關係和睦如兄弟
18:02 2023/05/31
《小魚仙》內地版海報變藍惹種族歧視批評　《環球時報》強調中非關係和睦如兄弟
【幼兒搭飛機】攜2名幼童搭飛機不哭鬧 39歲媽媽分享心得：父母有責任準備
14:03 2023/05/31
【幼兒搭飛機】攜2名幼童搭飛機不哭鬧 39歲媽媽分享心得：父母有責任準備
【開生日會】港爸媽邀朋友出席兒子生日會　收禮物利是事後竟要求夾錢
12:08 2023/05/30
【開生日會】港爸媽邀朋友出席兒子生日會　收禮物利是事後竟要求夾錢

你可能感興趣

《小魚仙》內地版海報變藍惹種族歧視批評　《環球時報》強調中非關係和睦如兄弟
18:02 2023/05/31
《小魚仙》內地版海報變藍惹種族歧視批評　《環球時報》強調中非關係和睦如兄弟
【幼兒搭飛機】攜2名幼童搭飛機不哭鬧 39歲媽媽分享心得：父母有責任準備
14:03 2023/05/31
【幼兒搭飛機】攜2名幼童搭飛機不哭鬧 39歲媽媽分享心得：父母有責任準備
【開生日會】港爸媽邀朋友出席兒子生日會　收禮物利是事後竟要求夾錢
12:08 2023/05/30
【開生日會】港爸媽邀朋友出席兒子生日會　收禮物利是事後竟要求夾錢
家庭教育 子女心聲 網絡熱話 電影 Disney 演員 歌手 歧視 小紅書

最高瀏覽

【斬人命案】母子被工友當街捅多刀慘死　兇手疑為追討3千元工資
今日 12:18
【斬人命案】母子被工友當街捅多刀慘死　兇手疑為追討3千元工資
【殺妻斂財】孕妻遊泰遭推落懸崖奇蹟康復　狠夫終審判囚33年4個月
今日 10:55
【殺妻斂財】孕妻遊泰遭推落懸崖奇蹟康復　狠夫終審判囚33年4個月
【僱傭糾紛】印傭姐姐返工2周𦧲地博炒揚言虐待　僱主王章求助網民獻妙計應對
16:59 2023/06/03
【僱傭糾紛】印傭姐姐返工2周𦧲地博炒揚言虐待　僱主王章求助網民獻妙計應對