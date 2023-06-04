【留下陰影】2歲女睇《小魚仙》爆喊鬧美人魚醜　拒再穿公主裙母被轟無家教

▲ 有內地2歲女童睇完《小魚仙》後爆喊鬧主角太醜，並留下陰影，拒絕再穿公主裙。

迪士尼電影真人版《小魚仙》（The Little Mermaid）因起用黑人女歌手女荷爾貝莉（Halle Bailey）當主角備受爭議，且在亞洲票房失利，在內地上映5日僅收1,900萬人民幣，創下迪士尼電影真人版在內地開畫最低紀錄。有內地媽媽帶同2歲女兒入場觀看，竟為女兒留下心理陰影，爆喊鬧戲中的美人魚醜樣，更拒絕再穿公主裙。

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該名內地媽媽在「小紅書」發帖文表示，日前帶2歲女兒入戲院看《小魚仙》，女兒在觀看途中已高呼「那不是美人魚」，媽媽連番解釋這就是美人魚。

她跟我說媽媽我不喜歡美人魚她好醜，我不喜歡她。

▲ 一名2歲女童睇完《小魚仙》留下陰影，不想再穿公主裙。（小紅書）

回家後，女兒更抗拒再穿家中的美人魚衣服，連其他公主裙也拒穿，「給她拿長髮公主的衣服她都不要了，我說長髮公主漂亮，她非要說長髮公主的衣服也是小美人魚的衣服，穿上之後哭的稀里嘩啦，看個電影估計看出心裡陰影了。」

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媽媽︰女兒從未見過黑人

帖文引起網民熱論，有網民表示「小寶貝可能是因為語言匱乏，所以不能正確的說出醜的原因」；有人卻直指小朋友不懂事，因為美人魚由黑人女演員扮演，就說人醜，家長應該好好糾正。該名媽媽反擊網民要求不要攻擊小朋友，並解釋

（女兒在）現實生活中從來沒有見過h人（黑人），我們從來也不會教她說誰醜誰美的這種話。

該名媽媽又言，女兒哭是因為心理落差太大，因她看過原版動畫，所以很驚訝真人電影中的小美人魚是這樣子，「只是沒想到她反應這麼大……她不喜歡就是不喜歡，我也不能強求她喜歡」，會待女兒長大一點就教導她「黑≠醜」，現在女兒也不可能聽得入耳。

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責任編輯︰王明芳