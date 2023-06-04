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【財爺網誌】陳茂波︰撐住本地消費是上半年穩經濟大局主策略之一

政治 16:38 2023/06/04

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陳茂波表示，撐住本地消費是上半年穩經濟大局主策略之一。

財政司司長陳茂波表示，本地經濟復甦穩步向前，撑住本地消費，是政府短中期、特別是今年上半年，穩住本地經濟大局的主要策略之一。

料訪港客隨航運業界擴人手回升

陳茂波在網誌提到，本地消費經過今年首季強力彈升後，踏入4月份的增速，即使稍為放緩，零售銷售貨值已進一步增加至近350億元水平，緩減了自去年以來，出口持續疲弱對本港經濟帶來的壓力。若跟疫情前比較，零售銷售貨值以至食肆收益都已回復到2018和2019年同期約九成的水平。雖然訪港旅客人數和機場的運力，暫時僅恢復到疫情前約五成多，但隨著航運業界積極擴充人手，本港運力和接待能力有望繼續恢復，訪港旅客人次預計將會逐步回升。

至於資產市場，陳茂波形容表現「較為複雜」。住宅物業市場方面，交投活動和住宅售價均見反彈，較去年同期（即正值第五波疫情高峰之際）大增逾六成。整體住宅售價和租金指數今年首四個月與去年12月底比較分別回升5.8%和1.5%。

股票市場方面，本港股市近月表現疲弱，截至上周五恆指收市較去年底低約4%，今年首四個月的平均每日交投量亦較去年全年低4%。

預計本港出口表現續受壓

展望下半年，陳茂波指，儘管本地經濟復蘇穩步向前，但仍然要警惕外圍環境的不明朗因素和挑戰。他預計，疲弱的外需，加上全球供應鏈不斷受到政治干擾，將持續壓抑本港的出口表現。

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責任編輯：趙居逸

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