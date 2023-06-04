【DSE】6成應屆DSE考生不支持擴大境外考生人數　憂影響學科表現、入讀大學機會

▲ 青年新世界今（4日）公布應屆文憑試考生對「搶人才」、大灣區就業及投考公務員意向的意見調查結果。青年新世界副主席兼註冊教師鄧咏堯。（陳靜儀攝）

本港出生率持續下降，根據香港考試及評核局（HKEAA）統計資料，本年文憑試報考人數為50,823人，較首屆的總人數72,876人下跌近4成。然而，「青年新世界」今（4日）公布調查，6成受訪學生傾向不支持擴大境外文憑試考生人數，擔心影響學科表現及入讀大學機會。註冊教師認為，擴大考生人數有助市場發展，更指將DSE推廣至海外，有助增加其認受性，為考生提供更多升學選擇。

「青年新世界」上月中以電話訪問367名應屆文憑試考生會員，調查顯示近6成受訪者認同進一步放寬境外青年來港升學、居留及工作。但逾6成受訪學生傾向不支持考評局推出更多措施吸引境外考生，包括作為內地港人子女的內地學生應考文憑試，擔心影響學科表現。

隨着政府推出更多便利境外考生應考DSE的措施，包括批准內地「與考學校」開辦DSE課程、日後增設內地考場等，境外考生人數近年持續上升。「青年新世界」副主席兼註冊教師鄧咏堯認為擴大境外考生人數有助市場發展，減低考評局虧蝕機會。他亦坦言，非港人考生僅逾300人，佔整體考生不足1%；加上DSE採用水平參照評級，並非「常模參照曲線（俗稱為拉curve）；亦只有本地生才能申請大學聯招辦法（JUPAS），相信考生分數及入讀大學機會並不會受境外考生人數增加影響。

鄧咏堯更相信，新增內地考場不會影響DSE的公平性，並以當局為確診學生設立竹篙灣試場時為例，顯示出具充足準備，故對考評局處理考試的方式抱有信心；他又舉例指，各國際考試同樣於各地設立考場，包括國際文憑考試（IB），故將DSE推廣至海外，有助增加認受性，日後能夠為考生提供更多升學選擇。他亦建議，考評局應盡快說明有關措施對本地考生的影響，釋除公眾疑慮；並及早公布有關細節、預計考生數目，增加家長及考生對有關措施的信心。

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記者：梁凱婷