【六四34周年】警方昨日拘捕1人、帶走23人　聯合國人權事務高級專員辦事處︰感震驚

▲ 警方昨晚在維園一帶截查多人。（林宇翔攝）

昨日是六四事件34周年，警方拘捕1人及帶走23人，分別涉嫌妨礙阻差辦公及破壞社會安寧。聯合國人權事務高級專員辦事處在社交平台表示，對香港與六四相關的拘捕行動感到震驚，促請釋放任何因行使言論與和平集會自由而被拘留的人。

另外，多國駐港領事館均在社交平台貼燭光相片悼念，美國駐港澳總領事館和歐盟駐港澳辦事處另在建築物窗邊擺設電子蠟燭。

外交部駐港公署斥執意翻炒已有定論事件

外交部駐港公署發言人昨晚批評美加等個別國家駐港總領館上演拙劣政治戲碼，操弄人權等話術工具。發言人批評，少數外部干預勢力甘當跳樑小丑，執意翻炒已有定論的事件，「給中國潑髒水、給香港使絆子，圖謀製造對立、煽動對抗。」又指少數西方國家自身人權劣跡斑斑，「特別是美國歷史上犯下種族滅絕、殖民主義的滔天罪行」。

發言人強調，今日之香港，正從由亂到治走向由治及興，大勢不可逆，促少數外部干預勢力及美國等個別國家駐港機構認清形勢，趁早放棄亂港遏華的癡心妄想。

53歲女子涉阻差辦公被捕

警方昨晚表示，昨日中午至晚上11時，在灣仔和北角一帶的公眾地方發現有人涉嫌破壞社會安寧，在現場共帶走11男12女，年齡介乎20至74歲，他們被帶返警署作進一步調查。

另外，警方昨晚在維園拘捕一名53歲女子，指在近噴水池巡邏期間，發現女子形跡可疑，上前截查時，對方拒絕合作並拒向人員出示身份證明文件，人員向其作口頭警告不果後進行拘捕，涉嫌妨礙警務人員執行職務。案件交由東區警區刑事調查隊跟進。

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責任編輯：林曉君