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【禁播榮光】律政司入稟申禁制令　禁制公眾播放《願榮光歸香港》

政治 12:11 2023/06/06

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資料圖片

律政司司長日前入稟高等法院申請禁制令，禁止公眾於網上或任何平台廣播或發送等歌曲《願榮光歸香港》，包括其曲調和歌詞，具意圖煽動違反《港區國安法》或使歌曲《願榮光歸香港》被誤認為香港的「國歌」或香港是獨立地區等，要求與訟人士立即採取行動停止相關。入稟狀並附上32條Youtube影片連結，當中包括歌曲的不同語言版本。

申請人律政司司長；答辯人為從事相關禁制行為的任何人。

入稟狀指，申請人要求法庭頒下禁制令，禁止答辯人在網上媒體或平台等廣播、表演、刊印、發布、出售、要約出售、分發、傳布、展示或複製有關歌曲《願榮光歸香港》（Glory to Hong Kong），不論是其曲調或歌詞或曲詞 ，包括有關歌曲的改編本，而其曲調、歌詞及或曲詞實質上與有關歌曲相似者，具意圖煽動他人分裂國家，違反《港區國安法》第21條，或違反《刑事罪行條例》第9條列明的煽動意圖，主張香港特別行政區從中國分離出去。

入稟狀續指，申請人要求禁制答辯人在網上廣播《願榮光歸香港》，意圖侮辱國歌，違反《國歌條例》第7條，以及使《願榮光歸香港》相當可能被誤會為對香港特別行政區而言屬國歌；或使人聯想到香港特別行政區是一個獨立國家並擁有其本身的國歌。

申請人要求禁止答辯人協助、促使或教唆他人參與上述行為，或者故意授權他人參與相關行為，或明知而授權、准許或容許他人實施或參與任何以上列明的行為。申請人並要求法庭頒令，答辯人須立即採取行動，停止以上所列的行為。

入稟狀並附上32條與歌曲《願榮光歸香港》有關的Youtube影片連結，包括純音樂影片，以及英語、日語、韓語等不同語言的版本。

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記者：林育慧

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