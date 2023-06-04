【癌症殺手】女子下體生痣求醫竟揭患黑色素瘤　醫生：第四期存活率剩10%

▲ 女子下體生痣，求醫竟揭患黑色素瘤，醫生指第四期存活率只剩10%。

莫名生痣要多加留意，可能罹患黑色素瘤。台灣一名女子感覺下體有顆黑痣逐漸變大，且摸起來有點凹凸不平，結果求醫發現，竟罹患罕見癌症「黑色素瘤」。

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台灣大腸直腸科醫生賴依伶在節目《醫師好辣》中分享，該名女子做完痔瘡諮詢後，求問醫生能否幫忙檢查下體上的一顆黑痣。她指出，這顆黑痣最近又變大了，摸起來有點凹凸不平。於是醫生為她進行切片檢查，發現女子的確在外陰部的陰唇上面有一個黑色點狀的痣。

經醫生追問後得知，這顆黑痣近1、2年在慢慢變大，黑色的部分已經超過1cm，邊緣不規則，色素也不均匀。賴醫生則表示，通常有變大、邊緣較不規則、色素分布又比較不均匀，需要留意是否有異常的問題。

結果女子轉移到醫院做切片檢查後，證實罹患黑色素瘤，因此呼籲民眾，平時注意身上的痣時，要注意是否有上述的特點。婦產科醫生鄭丞傑補充，黑色素瘤是惡性度很高的癌症，若診斷為第一期，存活率可能還有7、80%，但到了第四期，只剩下10%，他表示，「100個死掉90個，所以很恐怖」。

黑色素瘤可在身上任何位置出現

皮膚科專科醫生胡惠福接受TOPick訪問時表示，黑色素瘤屬惡性皮膚癌的一種，約佔整體皮膚癌患者人數的5%，主要是從黑色素細胞演變出來的癌症，可以出現在身上任何一個位置，任何一個皮膚部位也可受影響。

胡醫生指出，亞洲人患上黑色素瘤，較常見是會影響到指甲、手板、腳板或黏膜組織，腫瘤生長速度比較快一點。許多時很早期就有蔓延、擴散迹象，可擴散到附近淋巴結，甚至遠端器官如肺部組織，所以需盡早確診醫治。

黑色素瘤ABCDE識別法

胡醫生表示，市民大眾或醫生，都可根據黑痣外觀上一些可疑的「ABCDE特徵」，去判斷是否患上黑色素瘤。

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而黑色素瘤高危一族，胡醫生分享是包括身上有許多癦痣的人士、皮膚易曬傷卻難曬黑的人士、皮膚比較白的人士、經常暴曬的人士，尤其小時候常暴曬，風險也會較高。至於曾經患上黑色素瘤，又或家族成員患過黑色素瘤的人士，都是高風險人士。如果身體免疫系統比較差一點，例如愛滋病患者，又或曾接受器官移植的病人，患黑色素瘤的風險也會增加。

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責任編輯：羅嘉欣