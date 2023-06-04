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【鑽石山斬人案】林素蔚倡政府資助病識感弱患者打「長效針劑」

政治 17:37 2023/06/04

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林素蔚建議，政府資助「病識感」弱的患者打「長效針劑」（林素蔚Facebook圖）

鑽石山荷里活廣場上周五發生持刀斬人致死悲劇，持刀疑兇是一名妄想精神分裂症患者，立法會A4聯盟議員林素蔚引述報道指，疑兇曾跟醫院提出不去覆診遭拒，今次襲擊人，反映病人「病識感」很弱，估計用藥成效不足。

林素蔚續指，若患者病識感不足，靠口服精神科藥物未必能有效控制好病情，指一些病識感弱的病人，使用長效的針藥，更有效穩定病情、減少復發。林續指，長效針劑已是普遍的治療方式之一，特別是新一代的長效針劑，不僅副作用低，更有助長期穩定病情，她建議政府效法台灣，資助患者打「長效針劑」，有助患者減少復發。
此外，林素蔚亦建議當局，可增撥資源改善公私營精神健康服務 ，包括專科門診、住院配額、輔導支援等，並定期進行大型的「全港性精神健康普查」，系統檢測市民精神健康指數，對症下藥； 設立「精神健康公署」，實行系統化管理，減少資源錯配情況。

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責任編輯：趙居逸

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