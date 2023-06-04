【一舞傾城】王晶不憤新劇被李婉華大彈　發文嘲指對方過氣：屎戲之王

王晶製作的TVB劇集《一舞傾城》內，因為以夜總會為背景，當中不乏較踏界的情節，而且當中更以不少篇幅講KK（陳星妤飾）為家人下海做舞小姐，更以出賣初夜。

早已在加拿大定居的李婉華在網上開設了個人頻道，不時都會講及香港事，早前她與同樣定居當地的林子博及杜挺豪在網上節目《豪華博客》講《一舞傾城》。

【網絡欺凌】李婉華被網絡惡意攻擊 感慨移居加拿大逾20年風氣變

▲ （左起）李婉華、杜挺豪、林子博。

批評《一舞傾城》離地

李婉華表示，此劇她只看了一些，但對迫女兒下海劇情太誇張：「一個好地地，個阿媽又唔係跛又唔係好老，係咁叫個女︰『阿女，你試一次啦，你咪當自己無咗個處女囉，你為咗阿媽，八百萬呀，跟佢我哋咪脫貧囉，我真係唔想咁窮呀。』但佢唔係窮㗎喎！」

林子博指，演員對白好好笑，直指是編劇有問題，覺得難為演KK媽媽的袁潔儀可以講出這些對白。

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王晶諷李婉華

對此批評，王晶似乎不滿，他在昨日（6月3日）於個微博發文反擊，當中分別諷刺李婉華與林子博過氣及奀星，更點名曾合作電影《至尊三十六計之偷天換日》的李婉華演技差。同時，又指他們是ViuTV五毛打手。

王晶寫道：「我一向很少為自己作品的被評論辯解，但這兩天看到V竟找了一個過氣四線，一個走路黃絲十八線來批評，我激到笑！搵五毛都出多少少錢吖！Richard！咁孤寒！」

然後他續寫：「李婉華响TVB都屎戲之王，我電影用過一次嚇到剪左大半，响度扮識，識就唔駛冇得撈死埋响加拿大啦！仲有个乜嘢博，去英國都冇得博㗎啦，去執垃圾啦！想响網上欺凌阿叔？因住你D仔女比鬼仔欺凌好過啦，都懵盛盛！」

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