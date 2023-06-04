  • 30°C
香港時間 : 2023604日 (週日) 19:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一舞傾城】王晶不憤新劇被李婉華大彈　發文嘲指對方過氣：屎戲之王

娛樂 17:49 2023/06/04

分享：

分享：

熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

王晶製作的TVB劇集《一舞傾城》內，因為以夜總會為背景，當中不乏較踏界的情節，而且當中更以不少篇幅講KK（陳星妤飾）為家人下海做舞小姐，更以出賣初夜。

早已在加拿大定居的李婉華在網上開設了個人頻道，不時都會講及香港事，早前她與同樣定居當地的林子博及杜挺豪在網上節目《豪華博客》講《一舞傾城》。

【網絡欺凌】李婉華被網絡惡意攻擊　感慨移居加拿大逾20年風氣變

（左起）李婉華、杜挺豪、林子博。

批評《一舞傾城》離地

李婉華表示，此劇她只看了一些，但對迫女兒下海劇情太誇張：「一個好地地，個阿媽又唔係跛又唔係好老，係咁叫個女︰『阿女，你試一次啦，你咪當自己無咗個處女囉，你為咗阿媽，八百萬呀，跟佢我哋咪脫貧囉，我真係唔想咁窮呀。』但佢唔係窮㗎喎！」

林子博指，演員對白好好笑，直指是編劇有問題，覺得難為演KK媽媽的袁潔儀可以講出這些對白。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

王晶諷李婉華

對此批評，王晶似乎不滿，他在昨日（6月3日）於個微博發文反擊，當中分別諷刺李婉華與林子博過氣及奀星，更點名曾合作電影《至尊三十六計之偷天換日》的李婉華演技差。同時，又指他們是ViuTV五毛打手。

王晶寫道：「我一向很少為自己作品的被評論辯解，但這兩天看到V竟找了一個過氣四線，一個走路黃絲十八線來批評，我激到笑！搵五毛都出多少少錢吖！Richard！咁孤寒！」

然後他續寫：「李婉華响TVB都屎戲之王，我電影用過一次嚇到剪左大半，响度扮識，識就唔駛冇得撈死埋响加拿大啦！仲有个乜嘢博，去英國都冇得博㗎啦，去執垃圾啦！想响網上欺凌阿叔？因住你D仔女比鬼仔欺凌好過啦，都懵盛盛！」

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】放任式教女不補習不追問功課　學霸媽媽張新悅：識做人好過讀書叻

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

【一舞傾城】陳星妤要求對手真摑　Yvette參加港姐為當演員：會證明自己適合這行
19:45 2023/05/25
【一舞傾城】陳星妤要求對手真摑　Yvette參加港姐為當演員：會證明自己適合這行
【一舞傾城】做直播獲富婆百萬網絡打賞　高鈞賢拒包養：我係唔會使女人錢
19:02 2023/05/31
【一舞傾城】做直播獲富婆百萬網絡打賞　高鈞賢拒包養：我係唔會使女人錢
【隔空罵戰】不滿被馮淬帆罵王八蛋　王晶反擊指對方：患被害妄想症
16:25 2023/03/23
【隔空罵戰】不滿被馮淬帆罵王八蛋　王晶反擊指對方：患被害妄想症
【一舞傾城】鄺潔楹新劇慘被SM　Judy住獨立屋擁3瓣生意成「哈比女強人」【多圖】
13:07 2023/05/25
【一舞傾城】鄺潔楹新劇慘被SM　Judy住獨立屋擁3瓣生意成「哈比女強人」【多圖】
【星二代】靚媽李婉華跟女兒如兩姊妹　讀法律系大女拍片教化妝【多圖】
12:14 2021/10/31
【星二代】靚媽李婉華跟女兒如兩姊妹　讀法律系大女拍片教化妝【多圖】
【靚媽自強】唐寧移居紐西蘭親為居所髹油翻新　學習種菜：在這裡是學習生活
14:18 2023/01/04
【靚媽自強】唐寧移居紐西蘭親為居所髹油翻新　學習種菜：在這裡是學習生活
【多功能KOL】美魔女李婉華做YouTuber　「住加女人」分享Keep Fit重要關鍵【有片】
12:24 2020/01/17
【多功能KOL】美魔女李婉華做YouTuber　「住加女人」分享Keep Fit重要關鍵【有片】

你可能感興趣

【一舞傾城】陳星妤要求對手真摑　Yvette參加港姐為當演員：會證明自己適合這行
19:45 2023/05/25
【一舞傾城】陳星妤要求對手真摑　Yvette參加港姐為當演員：會證明自己適合這行
【一舞傾城】做直播獲富婆百萬網絡打賞　高鈞賢拒包養：我係唔會使女人錢
19:02 2023/05/31
【一舞傾城】做直播獲富婆百萬網絡打賞　高鈞賢拒包養：我係唔會使女人錢
【隔空罵戰】不滿被馮淬帆罵王八蛋　王晶反擊指對方：患被害妄想症
16:25 2023/03/23
【隔空罵戰】不滿被馮淬帆罵王八蛋　王晶反擊指對方：患被害妄想症
李婉華 王晶 娛樂人物職業 演員 林子博 一舞傾城 電視劇 YouTuber KOL 電影

最高瀏覽

【斬人命案】母子被工友當街捅多刀慘死　兇手疑為追討3千元工資
今日 12:18
【斬人命案】母子被工友當街捅多刀慘死　兇手疑為追討3千元工資
【殺妻斂財】孕妻遊泰遭推落懸崖奇蹟康復　狠夫終審判囚33年4個月
今日 10:55
【殺妻斂財】孕妻遊泰遭推落懸崖奇蹟康復　狠夫終審判囚33年4個月
【僱傭糾紛】印傭姐姐返工2周𦧲地博炒揚言虐待　僱主王章求助網民獻妙計應對
16:59 2023/06/03
【僱傭糾紛】印傭姐姐返工2周𦧲地博炒揚言虐待　僱主王章求助網民獻妙計應對