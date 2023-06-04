【姊弟共浴】大學女生為慳水跟弟弟一起洗澡　求男友別呷醋：愛我就要接受

▲ 台灣一對姊弟從小到大一起洗澡，姊姊更告訴男友，愛她就必須接受。（iStock圖片）

跟不同性別的家人一起洗澡，是不是正常？台灣一名大學男生在網上發帖文指出，他第一次拜訪女友家，發現女友和弟弟會一起洗澡，女友稱與弟弟從小到大都一起洗澡，認為此舉比較慳水，讓男生難以接受，但女友明言兩人要繼續拍拖，男方就必須接受。

該名男網友在Dcard討論區發文日前表示，他與女友都是大學三年級生，女友與媽媽及就讀高中三年級的弟弟同住。早前他第一次去女友家，一進門後，女友的弟弟就跑過來抱住姊姊，樓主認為其眼神彷彿對他非常有敵意。吃完晚飯後，樓主與女友回到房間休息。

直到約8時半，弟弟突然敲門表示要洗澡，令樓主感到滿頭問號，原來弟弟的意思是要跟姊姊一起洗。當刻樓主瞪大雙眼質問女友︰「妳跟弟弟都一起洗？」女友點頭回應沒錯，並解釋從小到大兩姊弟都是一起洗澡，原因是「這樣比較省水」！

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結果樓主只能眼白白看著兩姊弟去浴室，直到離開後，他才問女友一起洗澡的狀況，然而女友卻認為樓主大驚小怪，更直言他呷弟弟的醋很不成熟，兩人為此大吵一架。

他指女友強調「很愛家人，要和我在一起就必須接受」，最後，兩人因價值觀不同而分手。最後樓主透露，與女友拍拖一年來並沒有發生關係，當然也未曾一起洗澡，沒料到為了此事而鬧翻。

文章一出引來網民熱議，有人對此表示好奇，「女友跟他弟弟一起洗的時候會互相幫對方洗身體嗎？畫面實在太可怕不敢想像」、「超怪，我連跟我姐都不會想一起洗，何況還跟弟弟」、「分的漂亮，這種噁心的家庭還是少有關係為好」、「如果姊姊不在，不就他跟媽媽一起洗？如果3個一起洗就更省水了」！後來，樓主留言似乎想挽回關係。

只是現在女友拒絕跟我溝通，我也不知道怎麼辦。

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責任編輯︰王明芳