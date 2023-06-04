【家族秘密】阿媽好奇驗DNA發現另有哥哥　揭家族隱藏60年秘密結局超意外

▲ 外國一位媽媽出於好奇驗DNA意外尋回同父異母的哥哥，並揭開家族隱藏了60年的秘密。（iStock圖片、非當事人）

外國盛行驗DNA，往往揭開很多家庭秘密。外國一名男網民在網上討論區透露，其媽媽日前驗DNA時，意外發現自己還有一名同父異母的哥哥，揭開外公隱藏了60年秘密，連外婆也不知情！

據英國《鏡報》報道，該名男網民在《Reddit》討論區上發文表示，他的媽媽最近出於好奇心做了DNA檢測，沒料到意外發現自己還有一名同父異母的哥哥。於是媽媽找外公問過究竟，才驚悉外公有一段隱藏了60年秘密。

原來外公年輕時，曾與另一名女子秘密交往，且未婚懷孕，可是當時社會較保守，未婚懷孕須承受巨大社會壓力，兩人最終被迫分手收場。而女方誕下男嬰後，原本打算獨自撫養，但她知道未婚懷孕的少女在社會上不受歡迎，最後只能將兒子送養。

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這段往事連外婆一家也不知情，樓主的媽媽也從未聽聞自己有一位哥哥，這是秘密被外公足足隱藏了60年，至最近才公諸於世，媽媽其後也和失散多年的同父異母哥哥相認。最神奇的是，縱然他於另一家庭成長，但其言行舉止與外公卻十分相似，讓樓主和媽媽都感到十分驚訝。

樓主續稱更有緣的是，媽媽和舅父的住所只相距約20分鐘路程，兩人甚至看同一名家庭醫生，說不定兩人曾擦身而過。樓主一家人還為舅父找到其親生母親，安排了兩人見面，一切發展得很美好。

然而，舅父的妻子卻不滿他花太多時間在剛相認的親人身上，所以憤而離婚，但樓主卻指，舅父離婚後反而變得更快樂，最近還開始另覓新對象約會。

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責任編輯︰王明芳