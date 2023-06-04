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【濠玩夏水禮x開心速遞】蘇韻姿「降凍」即落水　水著玩遊戲力抗邵初【多圖】

娛樂 19:06 2023/06/04

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熱門 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

在今年初傳出「三姨」蘇韻姿（Andrea）因經常遲到及演技差被雪藏兼調出《愛‧回家之開心速遞》，隔一段日子，蘇韻姿逐步解封「出雪櫃」，在4月出席綜藝節目《不可能任務》開鏡拜神儀式。

另外，在今晚（6月4日）的新遊戲節目《濠玩夏水禮》內，蘇韻姿亦泳裝上陣玩遊戲。當中，在節目內「Shake Shake浮床」遊戲，要求其中一名隊員瞓在浮床上，而另一隊的隊員則出盡力Shake他落浮床，停留在浮床時間最耐的一隊為之勝利。

港姐邵初以「破冰轉身」神技留在浮床上足足17秒，蘇韻姿則以優秀平衡力力抗邵初。至於同場的關楓馨，則僅1秒就跌落水。

【濠玩夏水禮】余思霆陳婉衡忘我玩遊戲　比堅尼上陣大派福利【多圖】

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蘇韻姿健康性感

今次蘇韻姿搏盡騷身段，事實參加《2016年度香港小姐競選》並奪得殿軍而入行的她身材一向不錯，在參選時泳衣環節以三點式上陣，已盡騷本錢，早為不少宅男注意。

不過蘇韻姿入行以來，平時沒刻意露肉性感搏曝光，只偶爾在個人社交平台上載泳照，並主要展露健康一面。而且從相中所見，其肌肉具線條並微有腹肌，顯然平時有做運動的習慣，可說是健康性感。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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