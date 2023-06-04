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【天氣酷熱】極端酷熱天氣下2死　前台長：高溫危害健康憂會有更多致命意外

社會 19:23 2023/06/04

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前天文台台長岑智明今（4日）呼籲市民避免在酷熱天氣下進行劇烈運動及遠足。（資料圖片）

近日天氣持續酷熱，天文台自今年推出「極端酷熱天氣提示」以來，已經發出4次有關提示。前天文台台長岑智明今（4日）於社交平台撰文指，昨日（3日）「提示」生效下，有2人在下午進行戶外工作及遠足時，中暑死亡；因此，他呼籲市民避免在酷熱天氣下進行劇烈運動及遠足，建議可於早晚溫度較低時進行有關活動。

據前天文台台長岑智明引述天文台氣溫記錄指，昨日最高氣溫達34.9度，而各區溫度則介乎33至36度。他不禁問：

係烈日高掛，並且酷熱天氣警告甚至極端酷熱天氣提示生效時，點解仲有咁多朋友係野外遠足？

他表示，由於人體不能像儀器般精確探測溫度，市民有機會未能及時察覺酷熱天氣，而沒有採取任何防暑措施，引致中暑、熱衰竭或體溫過高等病症，直言嚴重可導致死亡。

岑智明警告，今年炎夏才剛開始，若市民尚未意識到高溫對健康帶來的危害，恐怕會陸續發生更多致命意外！因此，他呼籲市民避免在酷熱天氣下進行劇烈運動及遠足，並建議可於早晚溫度較低時進行有關活動。

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記者：梁凱婷

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